Entra la Copa Gobernador en la recta final de la temporada regular

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- La Copa Gobernador 2026, torneo de fútbol organizado por el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), se acerca a su etapa decisiva con la fase regular en la Jornada 20 y varios equipos todavía en disputa por los primeros puestos de sus respectivos grupos.

El coordinador del certamen, Antonio Muñoz Manzano, informó que en la categoría varonil, el IPSSET domina el Grupo 1 con 44 puntos, seguido por la Oficina del Gobernador con 35 y el Poder Judicial del Estado con 33. En el Grupo 2, la Secretaría del Trabajo es líder con 54 unidades, por delante de la Fiscalía General de Justicia con 40 y la Auditoría Superior con 33.

Mientras que en el Grupo 3, la Secretaría de Obras Públicas ocupa la cima con 51 puntos, mientras que la Secretaría de Administración suma 34 y el Poli Deportivo Victoria tiene 27. En el Grupo 4, el INDE marcha como líder con 48 unidades, seguido por la Secretaría de Seguridad Pública con 30 e ITIFE con 18.

La Jornada 20 contempla encuentros importantes para la clasificación, entre ellos Secretaría de Administración ante Oficina del Gobernador, Secretaría de Obras Públicas contra SEDUMA, Fiscalía General de Justicia frente a Secretaría General del Gobierno y Secretaría del Trabajo ante Auditoría Superior. También habrá duelos entre equipos de distintos grupos y algunos partidos definidos por default.

En la categoría femenil, Congreso del Estado encabeza el Grupo 1 con 48 puntos, seguido por Auditoría Superior con 45 e ITCA con 18. En el Grupo 2, IPSSET es líder con 37 unidades, por delante de Justicieras con 29 y Secretaría de Bienestar con 16. En el Grupo 3, Secretaría de Seguridad Pública y Poder Judicial comparten la cima con 34 puntos, aunque Seguridad Pública tiene más partidos disputados.

En la tabla de goleo femenil, Emily M. González Soria, del Congreso del Estado, aparece como líder con 29 anotaciones. Claudia Hernández, de IPSSET, suma 18; Lesly Guerrero, de Poder Judicial, tiene 13, mientras que Jennifer Rocha y Esther Camacho registran 12 cada una.

En el goleo varonil, Iván Carranza, de Secretaría de Obras Públicas, encabeza la clasificación con 36 goles. Andrés Arce, del INDE, aparece con 32, seguido por Eladio Carranza, también de Obras Públicas, con 21; Gerardo Illoldi, Fernando García y Juan Navarro suman 18 tantos cada uno, mientras que Arturo Arenas registra 17 festejos.VARONIL — POSICIONES

GRUPO 1

1. IPSSET — 44 pts.

2. Oficina del Gobernador — 35 pts.

3. Poder Judicial del Estado — 33 pts.

4. DIF Colibríes — 33 pts.

5. S.E.D.U.M.A. — 27 pts.

6. Deportivo El Mercurio — 7 pts.

GRUPO 2

1. Secretaría del Trabajo — 54 pts.

2. Fiscalía General de Justicia — 40 pts.

3. Auditoría Superior — 33 pts.

4. Secretaría General del Gobierno — 32 pts.

5. U.E.C.S.E. Antisecuestros — 28 pts.

6. Secretaría de Finanzas — 27 pts.

GRUPO 3

1. Secretaría de Obras Públicas — 51 pts.

2. Secretaría de Administración — 34 pts.

3. Polideportivo Victoria — 27 pts.

4. Secretaría de Desarrollo Rural — 14 pts.

5. I.T.A.V.U. — 9 pts.

6. Sistema Estatal de Seguridad — 0 pts.

GRUPO 4

1. INDE — 48 pts.

2. Secretaría de Seguridad Pública — 30 pts.

3. I.T.I.F.E. — 18 pts.

4. Hospital Infantil — 15 pts.

5. Secretaría de Recursos Hidráulicos — 12 pts.

6. Tribunal de Justicia Administrativa — 6 pts.

FEMENIL — POSICIONES

GRUPO 1

1. Congreso del Estado — 48 pts.

2. Auditoría Superior — 45 pts.

3. ITCA — 18 pts.

4. Secretaría de Obras Públicas — 3 pts.

GRUPO 2

1. IPSSET — 37 pts.

2. Justicieras — 29 pts.

3. Secretaría de Bienestar — 16 pts.

4. Comisión de Parques — 11 pts.

GRUPO 3

1. Secretaría de Seguridad Pública — 34 pts.

2. Poder Judicial — 34 pts.

3. DIF Colibríes — 21 pts.

4. Oficina del Gobernador — 2 pts.

GOLEO VARONIL

1. Iván Carranza, Secretaría de Obras Públicas — 36 goles

2. Andrés Arce, INDE — 32 goles

3. Eladio Carranza, Secretaría de Obras Públicas — 21 goles

4. Gerardo Illoldi, Secretaría del Trabajo — 18 goles

5. Fernando García, Secretaría de Administración — 18 goles

6. Juan Navarro, IPSSET — 18 goles

7. Arturo Arenas, Secretaría de Administración — 17 goles

GOLEO FEMENIL

1. Emily M. González Soria, Congreso del Estado — 29 goles

2. Claudia Hernández, IPSSET — 18 goles

3. Lesly Guerrero, Poder Judicial — 13 goles

4. Jennifer Rocha, Auditoría Superior — 12 goles

5. Esther Camacho, Congreso del Estado — 12 goles