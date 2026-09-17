Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

A Almoloya o al Reclusorio Norte

Ya lo habíamos comentado antes en este mismo espacio que, el ex gobernador “Chicano” Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de su pandilla que saquearon el estado en la administración pasada terminaran tras las rejas.

Y no tanto por su forma violenta de conducirse, sino por las triquiñuelas que cometió en la administración pública. Solo falta que arme bien el expediente el Fiscal Especializado en Combate de anticorrupción en Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, y lo turne ante las autoridades correspondientes para que hagan bien su tarea y que se incorporen a las investigaciones que ya mantiene abiertas.

Sin duda alguna esto es un bombazo que ya retumbó en todo Tamaulipas, pues quedaron lejos los días en que el “todopoderoso” ex gobernador del estado hacía y deshacía por todos los caminos que conducen a Tamaulipas.

Así es, nadie por encima de la ley, y si va en serio todo esto se demostrará que no hay gente Intocable, que en Tamaulipas, nadie debe estar por encima de la ley, y quién la hace la paga, por lo que ahí esta Almoloya o bien el Reclusorio Norte para hospedarlo por buen tiempo.

Lo anterior está bien sustentado, ya que la ex secretaria de Salud en nuestro estado, Gloria de Jesús Molina Gamboa, señaló directamente de ordenar la adjudicación de contratos a empresas vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”. Tan es así que, afirmó que recibió indicaciones del ex gobernador a través de la subsecretaría de Administración y Finanzas para beneficiar a las empresas grupo Industrial PermarT y Joser.

Con esto, la situación jurídica de Cabeza de Vaca ha dado giros cruciales hacia su posible captura, tras las resoluciones que ha dado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo que se le suman con las declaraciones de Molina Gamboa. El ex gobernador de Tamaulipas enfrenta una orden de aprehensión vigente y el Gobierno de México ha solicitado formalmente su extradición y no creemos que tarde mucho en ejecutarse.

Por cierto, este jueves 17 de septiembre es su aniversario del nacimiento y ese sería su mejor regalo de cumpleaños.

NOTAS CORTAS

1,- Muy atento la noche del grito estuvo el rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañado de su distinguida esposa Isolda Rendón de Anaya, quien dijo que, celebramos una vez más nuestras raíces, nuestra historia y el orgullo de ser mexicanos. El evento lo encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

2.- La alcaldesa de Bustamante, Dra. Maricela Rodríguez González, rendirá su Segundo Informe de labores este jueves 17 de septiembre en punto de las 16:00 horas, correspondiente al periodo 2024-2027, donde informará de todas las acciones más relevantes realizadas en el municipio a la población en general, y teniendo como invitado de honor al gobernador Américo Villarreal Anaya. La cita es en la plaza 20 de noviembre.

3.- Buena la designación del nuevo delegado regional de la Guardia Estatal en la zona conurbada del sur de Tamaulipas (Tampico, Ciudad Madero y Altamira), Ludwing Porras Rangel y llega en sustitución de Óscar Infante Sierra. Su llegada busca reforzar la estrategia de seguridad y la coordinación con fuerzas federales como la Secretaría de Marina (Semar), además de atender el reclamo ciudadano ante el robo a comercios. Eso sí, no tolera la corrupción ni los abusos de autoridad dentro de la corporación. Si recordamos, Porras Rangel estaba a cargo de la seguridad en Ciudad Victoria y dio excelentes resultados, pues cuenta con experiencia y capacidad en el ramo. Enhorabuena comandante.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.