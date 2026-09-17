Con orgullo y vocación, mujeres fortalecen la Seguridad Pública

-Más de 2 mil 200 mujeres trabajan en áreas operativas y administrativas, de las cuales, cerca del 57 por ciento, son madres de familia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Por primera vez en la historia de su participación en los desfiles cívico-militares, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) contó con un Agrupamiento Femenino y un Grupo Motorizado Femenino de la Guardia Estatal, acto que rindió un homenaje al papel de las mujeres en el ámbito de la seguridad.

Durante el desfile conmemorativo del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, 224 mujeres que laboran en esta dependencia y 164 cadetes de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) portaron con orgullo su uniforme ante la ciudadanía, el gobernador Américo Villarreal Anaya y demás autoridades que se dieron cita en la capital del estado para recordar este hecho histórico.

Entre las integrantes del Grupo Motorizado se encuentra la Policía “A” Alexandra Josselyn Pedraza Olivares, quien agradeció a la institución por abrir estos espacios a las mujeres.

Por su parte, la Policía “A” Katia Fabiola González Aguilera, integrante del Agrupamiento Femenino, señaló que es un honor portar el uniforme de la Guardia Estatal y reconoció el trabajo de sus compañeras, “para mí representa superación, representa fortaleza, y más que nada superación personal como mujer, como madre y como hija”, dijo.

Con cinco años de antigüedad en la corporación, la Policía “A” Perla Susana Ríos Verdines, integrantes del Agrupamiento Montado comentó que es un orgullo formar parte de estos eventos y demostrar la capacidad de las mujeres en el ámbito policial. Recordó sus inicios en la equitación y cómo su trabajo en la Guardia Estatal le permitió desarrollar nuevas habilidades como aprender a montar.

Este compañerismo entre jinetes y equinos se refleja también entre manejadores y canes del Agrupamiento Canino, en el cual la Policía “A” Dioselina Guadalupe Munguía Amaro desempeña su labor al servicio de Tamaulipas. En este desfile, se incluyó por primera vez a seis cachorros pie de cría, los cuales se integrarán a las funciones desempeñadas por los binomios K-9 cuando su desarrollo y adiestramiento lo permita.

Actualmente, la SSPT cuenta con más de dos mil mujeres trabajando en sus áreas operativas y administrativas, de las cuales, cerca del 57 por ciento son madres de familia, por lo que, a través de la representación en este desfile, la dependencia reconoció ante la ciudadanía el rol de las mujeres en la construcción de la paz en el estado.