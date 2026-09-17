Activan en Torre Bicentenario protocolos de prevención y respuesta de emergencia como parte del Simulacro Nacional 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2026.- Con el propósito de fortalecer los protocolos de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia, este jueves se llevó a cabo un simulacro de evacuación en la Torre Bicentenario, como parte de las acciones del Simulacro Nacional 2026.

La Secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, encabezó el ejercicio junto al coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, en el que se activaron los protocolos de evacuación del inmueble, que cuenta con 23 pisos y alberga a más de 2,300 trabajadores.

En esta ocasión, el ejercicio se realizó sin previo aviso a las y los trabajadores, con el objetivo de valorar la respuesta ante una situación no anunciada.

Participaron 186 brigadistas de la Torre Bicentenario, quienes coordinaron la evacuación de 2,120 personas en un tiempo de 18 minutos con 45 segundos.

“Estos ejercicios son fundamentales para consolidar una cultura preventiva que nos permita actuar con rapidez y seguridad ante cualquier emergencia. La preparación constante salva vidas y fortalece a nuestra comunidad”, afirmó Manautou Galván.

Por su parte, el Coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó la importancia de realizar este tipo de ejercicios para evaluar los procedimientos establecidos y fortalecer la coordinación durante la atención de emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la prevención y la preparación ante situaciones de emergencia, promoviendo una actuación responsable y coordinada para proteger a las y los tamaulipecos.