Refuerza INJUVE la atención integral de la juventud en salud mental y reproductiva

-Mediante alianzas estratégicas y capacitaciones, la dependencia estatal acerca herramientas de prevención

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- En el marco de actividades de concientización por el “mes amarillo”, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) intensificó sus acciones focalizadas en la salud mental de las y los jóvenes. Mediante charlas informativas en planteles educativos, la dependencia estatal acerca herramientas esenciales que permiten detectar a tiempo problemáticas como el estrés, la ansiedad y la depresión, garantizando la canalización oportuna con personal profesional de la salud.

Estas acciones forman parte de la visión transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado que las políticas públicas juveniles se desarrollen de manera integral. Bajo el liderazgo de la Secretaría del Trabajo dirigida por Luis Gerardo Illoldi Reyes, el INJUVE, encabezado por su director general Oscar Azael Rodríguez Perales, articula esfuerzos transversales para garantizar que la atención a la juventud responda a una agenda interinstitucional prioritaria para toda la administración estatal.

Rodríguez Perales destacó que el abordaje de la salud emocional se trabaja desde una perspectiva juvenil cercana. Asimismo, la estrategia contempla la capacitación continua de servidores públicos a través de talleres enfocados en las dinámicas del entorno digital actual. Esto busca dotar al personal gubernamental de herramientas efectivas que permitan mantener una comunicación asertiva, diversa y adaptada a las nuevas formas de interacción de las juventudes.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, el titular del Instituto resaltó el impacto positivo de un programa piloto implementado durante el reciente periodo vacacional en zonas de playa. Dicho esquema se concretó gracias a las alianzas estratégicas con asociaciones civiles como DKT School, impulsada por la marca Prudence en el marco de su responsabilidad social, y la organización México Vivo.

Mediante estos convenios de colaboración, se cuenta con la participación de sexólogos capacitados dedicados a orientar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados. Además, se realizó la distribución gratuita de métodos anticonceptivos asegurando el ejercicio de una sexualidad digna, informada y responsable entre la población joven.

Finalmente, estas labores se complementan a nivel escolar a través de la iniciativa estatal “Ciclo M”, mediante la cual el INJUVE dota de insumos de higiene a las instituciones educativas. Con este abanico de programas, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de brindar un acompañamiento integral a la juventud en cada etapa de su desarrollo.