Recibe Tamaulipas reconocimiento federal por programa de prevención de accidentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- Con el propósito de fortalecer una cultura preventiva que permita disminuir los riesgos de accidentes, Tamaulipas recibió el reconocimiento federal por el enfoque y la cantidad de personas que han sido certificadas como primeros respondientes para realizar maniobras básicas y reaccionar ante un accidente.

Con más de 950 personas capacitadas en la atención de emergencias médicas, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se refuerzan las actividades de capacitación del programa de Prevención de Accidentes, enfocadas a la población en general, personal educativo, dependencias gubernamentales, entre otros, lo que permitió obtener este reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud Federal, dijo el jefe de Prevención de Accidentes y Atención de la Discapacidad, Carlos Enrique Rodríguez Nava.

“Atendiendo las políticas públicas del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevan a cabo una serie de capacitaciones enfocadas a la prevención de accidentes en grupos vulnerables, para que la población cuente con los conocimientos necesarios y maniobras básicas para reaccionar ante este tipo de emergencias”, destacó Rodríguez Nava.

Informó que se cuenta con cursos de capacitación en temas de prevención para todos los grupos de edad, como el básico para niños de 5 a 10 años, y las sesiones se enfocan en 5 temas relacionados con la prevención para atender asfixias, ahogamientos por sumersión, caídas, quemaduras e intoxicaciones.

Para la certificación del personal capacitado, Rodríguez Nava señaló que se realiza un examen inicial y final, así como se evalúa el trabajo técnico para acreditar sus conocimientos ante la federación.

Entre los principales temas de capacitación para prevención de accidentes se encuentran:

-Asfixias: identificación de obstrucción de la vía aérea, factores de riesgo, prevención y atención inicial ante atragantamiento.

-Ahogamientos: prevención de accidentes acuáticos, identificación de factores de riesgo, medidas de seguridad y actuación inicial ante un incidente.

-Caídas: principales causas y tipos de quemaduras, medidas de prevención, identificación de la gravedad y atención de lesiones.

-Quemaduras: principales causas y tipos de quemaduras, medidas de prevención, identificación de gravedad y atención inicial.

-Intoxicaciones: prevención de intoxicaciones por medicamentos, productos químicos y sustancias peligrosas, identificación de signos de alarma y actuación inicial.