POR: ANA LUISA GARCIA G.

Dos canturosas y una gubernatura

Wikipedia, publica en la biografía del otrora dirigente nacional del PARM, Carlos Enrique Cantú Rosas (separado porque así era el apellido original), en información personal referente a su familia, aparece el nombre de su hija Carmen Lilia, y no se menciona al hoy diputado federal y aspirante a gobernar a Tamaulipas, Carlos Enrique Cantú Rosas, hermano de la alcaldesa de Nuevo Laredo, y eso tiene su significación, porque esas páginas normalmente las elaboran los ciudadanos que se interesan en temas públicos y los comparten con la comunidad.

Esa página de Wikipedia, la de Cantú Rosas padre, tiene mucho tiempo, hemos recurrido a ella en varias ocasiones para confirmar algún dato o fecha, pero parece que el tema (la ausencia de Carlos Enrique) no es del interés social, porque si lo fuera, ya lo hubieran surgido una voz para cubrir ese vacío, que está dando la percepción de que es hija única la alcaldesa de Nuevo Laredo

Traemos este dato a este espacio, porque Carmen Lilia es la que está posicionada en el escenario político, y conocida cuando menos por su nombre y lo que representa en el organigrama del poder en Tamaulipas en este momento. La entrada emergente de su hermano en la competencia estatal, representa un retroceso en la conciencia ciudadana cuando evalué las cartas que están sobre la mesa en este juego, que tendrá su desenlace en 2027.

La entrada emergente de Carlos Enrique, y con posibilidades futuristas, dado que el apellido adquirió o renovó especial significación en el obradorismo, se encuentran no en los méritos, no en habilidades para obtener proyección política, sino por un viejo compromiso de lealtad de Andrés Manuel López Obrador con el padre de los Canturosas (ahora sí, juntos los apellidos).

Cabe mencionar que en una entrevista con el director del portal “Hoy Tamaulipas”, Marco Esquivel, el diputado federal Carlos Enrique, asegura que va a terminar su trienio en la Cámara Baja, y da a entender que su aspiración de gobernar el estado, no es inmediata, parece dejárselo al tiempo.

Por otra parte, si el de Tabasco conserva su poder de Gran Elector, el futuro de Tamaulipas estaría definido, sería un Canturosas, el o ella, bajo las siglas de Morena quien buscaría la gubernatura por Morena, con altísimas posibilidades de triunfo dado el posicionamiento que tiene actualmente el partido.

Salvo que, sus adversarios de los partidos de oposición, formaran una gran alianza electoral, pero con la participación de todos, sin excepción, pero esa es otra historia.

DELEGACIÓN DEL IMSS INCUMPLE CON CALENDARIO OFICIAL. – Al confirmar la presidenta Claudia Sheinbaum, la suspensión de las conferencias matutinas de los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre, “con motivo de las conmemoraciones oficiales por la Independencia de México”, dependencias del sistema federal, quizá no todas, declararon a ambos días inhábiles de manera indebida, violando el calendario oficial, el cual establece como día hábil el 15, y sólo el 16 “Día de la Independencia” es el festivo.

La presidenta puede suspender su conferencia el día o días que quiera, por un resfriado como lo hizo hace unos días, pero eso no es motivo para que dependencias del ramo federal la imiten.

Un ejemplo de este error, lo realizó la Delegación del IMSS en Tamaulipas, a donde el lunes 14 habían confirmado que el 15 sería día laborable, por lo que hubo quienes acudieron este martes a realizar un trámite, pero estaba cerrado, luciendo en su portón de acceso, un mensaje en un improvisado cartón donde se confirmaba, lo que era obvio.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló en Palacio Nacional que el ajuste en la agenda pública responde a “su participación” en los actos protocolarios del Grito de Independencia y el posterior desfile militar. Pero el resto de las dependencias no tienen por qué contravenir el calendario oficial, o bien, pueden modificarlo, para no caer en el incumplimiento.

GATTÁS CONSOLIDA SU GOBIERNO EN EL DÍA A DÍA. -Con el mismo ímpetu de los primeros días de su gobierno, el alcalde Lalo Gattás, da muestras de entrega total al servicio público. Cinco años en el poder (los cumple el próximo 30 de septiembre) no han desgastado su energía y entusiasmo, por el contrario, avanza con firmeza, consolidando su gobierno con cercanía al pueblo, lo cual se confirma al atender 24 mil peticiones, y resolver 6 mil solicitudes sobre temas diversos.

Lalo Gattás es un alcalde de tiempo completo, tiene convicción de escuchar para gobernar, para atender y resolver las demandas de la gente. Sus recorridos por las colonias y diferentes sectores de la población, entregando apoyos, como son pinturas, selladores, tinacos y otros artículos a familias de Victoria.

Como el primer día de su gestión, con el mismo entusiasmo y deseo de servir, recorre las calles, no sólo para escuchar a la gente, sino para escuchar sus demandas.

El área de Atención Ciudadana recoge las solicitudes y les da trámite, pero hoy en día el Municipio y el alcalde Gattás, responden con hechos a las redes sociales del Gobierno Municipal; las audiencias públicas que ofrece es otro recurso eficiente para conocer las necesidades de la ciudad.

Y AQUÍ LA DEJAMOS, es día de asueto, disfrútelo, por aquí nos vemos el próximo día 17.