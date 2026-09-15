Por: Raúl Terrazas Barraza

Grito y desfile con orgullo e identidad

El hecho de que el domingo pasado por la tarde se registrara un cambio abrupto de temperatura en Ciudad Victoria, porque de las cuatro y media a las cinco de la tarde pasó de 41 grados centígrados a 39, pudo hacer pensar que en el Grito de Independencia de México no llovería, como de manera regular sucede en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, desde el cual el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, vitoreó a los héroes del movimiento que dio origen a la primera gran transformación del país.

En Palacio Nacional, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió también con el protocolo del Grito de Independencia. El resto de las y los gobernadores de las entidades, así como alcaldesas y alcaldes del país, frente a sus pueblos cumplieron con la celebración por los 216 años del movimiento generado a partir del pronunciamiento del cura Miguel Hidalgo y Costilla, en el pueblo de Dolores, estado de Guanajuato.

Las altas temperaturas son la característica del ambiente previo a las fiestas patrias mexicanas, al menos para las y los tamaulipecos, dado que, desde agosto a la fecha, han rebasado los 40 grados centígrados ya sea en forma directa o a manera de sensación térmica, condición que llevó a la definición de uno de los veranos más calientes de los últimos años debido al cambio climático, si ajustamos el comentario a las aseveraciones de los ambientalistas nacionales e internacionales.

Para la preparación del Grito de Independencia en la capital de Tamaulipas, el acceso al Palacio de Gobierno por las calles aledañas fue limitado debido a la colocación, en toda la plaza, de negocios que esperaron la llegada de miles de ciudadanas y ciudadanos que decidieron enfrentar el calor para disfrutar del consumo de alimentos propios de las fiestas patrias y participar en la fiesta popular con música y alegría, mientras esperaban que el doctor Villarreal Anaya saliera al balcón, bandera de México en mano, para hacerla ondear y vitorear a los héroes que lucharon por la patria.

En estas fiestas por la Independencia vale la pena pensar en la combinación del orgullo nacional, identidad regional, unidad social y esperanza de futuro.

También debe celebrarse con orgullo la grandeza de México y honrarse a las mujeres y los hombres que, con su lucha, legaron una patria libre, soberana y llena de esperanza.

Frente a toda la negatividad que pudiera existir, en positivo hay que refrendar el amor a México, a Tamaulipas y a Ciudad Victoria, porque son el asiento de las actividades familiares, laborales y comunitarias, en las que existe gente trabajadora, solidaria y comprometida con el bienestar de sus familias y el desarrollo de su comunidad.

La historia tiene escrito en sus pasajes que la fortaleza de México está en la unidad de su pueblo; por tanto, este mes, que es el mes de la Patria, representa la oportunidad para reconocer de dónde vienen los valores, las tradiciones, la identidad y el deseo que une a los mexicanos para construir un futuro con más prosperidad y bienestar.

Obvio, las fiestas patrias incluyen el Desfile de la Independencia que se lleva a cabo en Ciudad Victoria, como en el resto de las ciudades del estado, mismo que comenzará a las nueve de la mañana. Partirá del Ocho Berriozábal y los participantes se desplazarán en forma ordenada hasta el bulevar Adolfo López Mateos, luego de pasar frente al estrado donde estarán las autoridades gubernamentales, sobre la misma avenida.

El gobernador Villarreal Anaya, la titular del Poder Judicial, magistrada Tania Contreras López; el presidente del Poder Legislativo, diputado Humberto Prieto Herrera; miembros del gabinete estatal y autoridades militares estarán allí para ver pasar a todos los contingentes compuestos por niños de escuelas de educación básica, jóvenes que portarán los colores de sus escuelas, miembros de las instituciones que dan apoyo a la sociedad y cabalgantes o charros.

El desfile de la Independencia es un buen evento al que las familias victorenses pueden asistir en masa, en el entendido de que disfrutarán de un buen momento, porque los trasladará al gran festejo nacional de la Independencia y a todo aquello que representa orgullo, identidad, unidad y esperanza para las y los mexicanos.

El Grito de Independencia y el desfile permiten a la sociedad mirar el pasado de la patria con orgullo, vivir el presente con responsabilidad y abrazar el futuro con esperanza, así que nada más agradable que darse cuenta de que el espíritu de unidad que forjó la nación guíe a las y los ciudadanos a fortalecerla, cuidarla y defenderla.

Los otros

El Secretario de Educación de Tamaulipas, doctor Miguel Ángel Valdez García, con datos en la mano, precisa que la prueba Tamaulipas Aprende tiene mejores resultados que la PISA aplicada por las autoridades educativas federales, entre otras cosas porque la estatal es censal y fue aplicada a escolares de tercero y sexto de primaria, en tanto que la otra es muestral.

La prueba de la SET, aplicada a más de 150 mil alumnos, evaluó, entre otras cosas, lenguaje, comunicación y matemáticas, con resultados positivos, en tanto que la de PISA tiene como resultado que se perdieron 14 puntos a nivel mundial en lectura y comprensión.

El licenciado Eliseo Castillo Tejeda despachará ahora como representante de la Secretaría de Gobernación, por lo cual cambia de jefe a jefa, porque formaba parte de la estructura de la Secretaría General de Gobierno, en la que el titular es el licenciado Héctor Villegas González, y ahora estará en el grupo de colaboradores de Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Por tanto, se desempeñará en asuntos de política federal al ser considerado como enlace institucional entre la Federación y Tamaulipas.

Por el desempeño que ha tenido en la política estatal desde antes del año dos mil y por sus conocimientos en el campo de la información política, podría atender con determinación los asuntos federales y su relación con Tamaulipas.

En ese encargo estuvo hasta hace tiempo el doctor Felipe Garza Narváez, quien, por motivos personales, dijo que se dedicaría a otro tipo de asuntos