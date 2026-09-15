Fortalece Tamaulipas vinculación laboral con más de 700 trabajadores colocados en el extranjero

-La estrategia contempla oportunidades laborales en distintos países y sectores, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Alemania

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- Más de 700 tamaulipecas y tamaulipecos han sido colocados en empleos en el extranjero mediante las estrategias de vinculación laboral impulsadas por el Servicio Nacional de Empleo (SNE), como parte de las acciones promovidas por el gobernador Américo Villarreal Anaya para ampliar las oportunidades laborales y mejorar las condiciones de vida de las familias.

En este esfuerzo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, ha instruido fortalecer la coordinación entre el SNE y los municipios, con el propósito de acercar los servicios de reclutamiento a las comunidades y facilitar que más personas puedan acceder a empleos formales fuera del país.

En la región de Jaumave, entre 2025 y 2026, se han canalizado entre 50 y 60 personas hacia oportunidades laborales en el extranjero, de las cuales cerca de 20 son habitantes de este municipio que han sido vinculados con empleos en Canadá.

La estrategia contempla oportunidades laborales en distintos países y sectores, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Alemania, donde se han generado alternativas principalmente para perfiles que cumplen con los requisitos establecidos por los empleadores y los programas de movilidad laboral.

La coordinación con los gobiernos municipales ha sido un factor relevante para ampliar la cobertura del SNE. En Jaumave, esta colaboración permitió realizar una jornada de reclutamiento durante 2025, con la participación del Ayuntamiento, que facilitó las condiciones para la instalación de un módulo de atención y selección de candidatos.

Estas acciones permiten acercar directamente a las comunidades las alternativas de empleo disponibles y consolidar una red de colaboración entre autoridades estatales, municipales y empresas, con el objetivo de que más tamaulipecos puedan acceder a oportunidades laborales dentro y fuera del país.

De esta manera, Tamaulipas continúa fortaleciendo la movilidad laboral y la vinculación con empresas nacionales e internacionales, como parte de las acciones que distinguen al Gobierno Humanista y de la Transformación de Américo Villarreal Anaya.