Fomentan CEDES de Tamaulipas el valor del patriotismo y la sana convivencia con verbena patria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- En el marco de las festividades por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros, Altamira y Ciudad Victoria llevaron a cabo una verbena patria que permitió a personas privadas de la libertad (PPLs) disfrutaron de una sana convivencia.

En el CEDES Matamoros, la jornada estuvo dirigida a las PPLs incluidas aquellas a quienes se encuentran en los módulos de Psiquiatría y Geriatría.

Durante el evento, disfrutaron de muestras gastronómicas, danza, juegos tradicionales y música mexicana, entre las que destacó la presentación del grupo de danza folclórica de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM).

Por su parte, en el CEDES Victoria se presentó el grupo de teatro “Renovarte”, integrado por hombres y mujeres en proceso de reinserción social, quienes representaron en escena el Grito de Independencia.

Al sur de la entidad, en el CEDES Altamira se rindieron honores a la bandera, ceremonia cívica en la que participó la población varonil.

Estas actividades implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) tienen como objetivo fomentar valores como el patriotismo, el respeto y la paz entre la población de los CEDES de la entidad.