Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Un gobernador cercano al pueblo

En la gira que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya, hemos observado su permanente voluntad de escuchar y atender a toda la gente, de estar pendiente y presente de todo lo que se le pida y se le comenta. Con una actitud servicial, cercano a las demandas de los planteamientos de la gente; esto lo hemos visto desde el primer día de su gira que inició en la Nueva Ciudad Guerrero, hasta en los últimos días que viene llevando Pueblo por Pueblo, como en Victoria, Palmillas, Tula, Jaumave y Llera, que fueron apenas en estos últimos días; lo que quiere decir que durante todo su recorrido, Pueblo por Pueblo, ha estado atento a la situación que vive cada municipio.

Nos ha tocado ver que ha estado escuchando los informes de los alcaldes con atención e incluso lo hemos visto tomar nota de algo que considera importante; pero lo que más se admira, es su actitud de estar abierto a escuchar demandas y tratar de resolver problemas que se ven y se presentan a lo largo de esta ya larga gira.

Le preguntamos al gobernador en uno de los últimos informes que cuántos municipios ha visitado hasta hoy, y dijo, ¡ah caray!, yo creo que vamos por el 17 o 18 ya, pero todos los he escuchado y tratado de informarme bien, sobre todo de lo que hace falta y he buscado la forma de que se atiendan de inmediato las necesidades como de salud, educación, empleo y sobre todo seguridad. En esto no le podemos fallar a la gente, dijo el mandatario tamaulipeco para el que esto escribe.

Lo he visto escuchando a toda persona que se le ha acercado y también me he fijado que antes de responder, trata de acercarse a toda la gente para saber cuál es su sentir de la comunidad; no solo está escuchando a los alcaldes, me he percatado que trata de escuchar y entrar en contacto en corto con la ciudadanía. Escucha, pregunta y observa el ambiente y a la gente, y luego responde y trata de encontrar la forma de dar soluciones y apoyos en cada municipio, de acuerdo a lo que se ha hecho y atendido, además de la información que él tiene y que por distintas razones la gente no tiene datos de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer próximamente.

Es realmente un corte de caja después de ya 4 años de gobierno y así se va a ir Pueblo por Pueblo, hasta que termine este mes de septiembre y faltan todavía 15 días. Así que todavía le falta a esta gira memorable, que distingue el trabajo que está haciendo el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Otra situación diferente que hemos vivido en todos los informes de los Presidentes Municipales que se han llevado a cabo desde el norte del Estado, pasando por el centro y ya casi todo el altiplano tamaulipeco, ha sido la presentación que hace el gobernador de sus acompañantes en esta gira, presenta siempre a la senadora Olga Sosa Ruiz, que lo ha venido acompañando en todos los municipios del estado, antes que dar su mensaje, agradece a la senadora su presencia en la totalidad de sus informes, algo que es destacable y que también refuerza un toque partidista y de reconocimiento al trabajo político de las mujeres que trabajan en distintas posiciones políticas para buscar el progreso y bienestar de las y los tamaulipecos.

Hasta ahora la senadora Olga Sosa Ruiz, no ha faltado a ninguno de los informes que han presentado los presidentes municipales en sus rendiciones de cuentas; excepto cuando tiene que regresar a las actividades legislativas, donde hay mucho trabajo, nuevas iniciativas y, sobre todo, muchas causas por defender y resultados que construir desde la tribuna más alta del país.

NOTAS CORTAS

1,- Sabía usted que?… La Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT en Nuevo Laredo, este próximo 19 de noviembre de 2026 estará cumpliendo sus primeros 70 años de su apertura, formando a este mismo número de generaciones, o sea, 70 generaciones de contadores públicos, y de varias licenciaturas más. Seguramente una de las primeras facultades que abrió sus cursos hace ya casi 70 años. Qué bueno y que el rector, el MVZ. Dámaso Anaya Alvarado, lo celebre como parte de la gloriosa histórica de nuestra Alma Mater.

2.- Una de sociales:

Baby shower para Karla Moran Rosas y en honor a Julieta Analy

La primera semana de octubre próximo, Karla Moran Rosas, recibirá por primera vez la visita de la cigüeña, compartiendo los dones de la paternidad con su esposo, Abraham Everardo Vargas Calvo.

Todo está listo para recibir a una hermosa bebita que llevará por nombre Julieta Analy, y quien ya es esperada con mucho amor e ilusión por sus orgullosos papás, quienes restan días al calendario, ansiosos por conocer el rostro de su primera bebita, primeramente Dios.

Para festejar a la orgullosa mamá, se ofreció cálido baby shower en el Salón Imperia de la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, donde las invitadas fueron cordialmente recibidas por la anfitriona: Karla Moran, la futura abuela materna Sandra Rosas Alfonso, quien agradeció la presencia de familiares y amigas, especialmente de su consuegra Martha Imelda Calvo Garza y de Román González Ponce.

Su papa muy feliz acompañando a sus dos reynas en este momento importante e inolvidable, muy cerca gracias a la tecnología desde Los Cabos Baja California, esperando el momento más feliz de la llegada de su hija amada para retornar a esta capital.

Familiares y amigos disfrutaron de esta fiesta muy especial que se celebró el pasado 12 de septiembre del presente año.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.