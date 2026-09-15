Da Américo banderazo a primer embarque de carbón tamaulipeco a Estados Unidos

-Carbón vegetal El Bernal cruza fronteras y llegará a Texas; beneficia a productores de varios municipios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo al primer embarque de carbón vegetal El Bernal, con el distintivo Hecho en Tamaulipas, que cruzará la frontera a Estados Unidos y a partir de hoy estará a la venta en tiendas del estado de Texas, haciendo realidad un proyecto que beneficia a productores tamaulipecos.

Acompañado por Melchor Antonio Leal Romero, enlace de la empresa La Michoacana Meat Market, y por el presidente municipal de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, el gobernador expresó su satisfacción por este momento trascendental para quienes participan en toda la cadena productiva del carbón El Bernal.

“Es muy trascendente estar enviando nuestro primer embarque a la Unión Americana, todo eso implica un gran esfuerzo, un trabajo, una logística, para poder llevarlo a cabo y llegar hasta este momento una idea que se planteó, que se consideró en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de nuestras personas que se dedican a la producción de carbón vegetal”, dijo el gobernador.

Agregó que la exportación de carbón abre las puertas para que otros productos de la marca Hecho en Tamaulipas puedan trascender las fronteras y llegar a nuevos mercados, generando mejores ingresos y bienestar para las familias tamaulipecas.

Antes de dar el banderazo al tráiler cargado con 24 tarimas de 252 paquetes de carbón El Bernal, el mandatario tamaulipeco recibió el reconocimiento del empresario Melchor Leal Romero, quien destacó la visión, respaldo y capacidad de gestión del gobernador para abrir una puerta comercial a un producto tamaulipeco y que el trabajo de nuestra gente trascienda fronteras.

“Hoy podemos decir con satisfacción que este esfuerzo ya es una realidad; el carbón vegetal tamaulipeco ya se encuentra a la venta en las tiendas de los Estados Unidos y detrás de ese producto hay mucho más que carbón: hay productores, familias, trabajo y manos tamaulipecas que hoy tienen la oportunidad de llevar el fruto de su esfuerzo a nuevos mercados”, dijo.

Agregó que desde La Michoacana Meat Market las puertas están abiertas para continuar trabajando de la mano con el gobierno de Tamaulipas y llevar la calidad, el esfuerzo y el trabajo de las y los tamaulipecos cada vez más lejos.

En el evento celebrado en la planta empacadora ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Victoria-Soto La Marina, también tomó la palabra el señor Fernando Crespo, del municipio de Villa de Casas, quien, a nombre de las y los productores presentes, agradeció el respaldo del gobernador por hacer realidad un sueño y ver cristalizado un proyecto de familias que se entregan en cuerpo y alma por su trabajo, “mi respeto y admiración para usted”, expresó.