Capacita SET a personal de educación preescolar sobre IA y estrategias pedagógicas inclusivas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2026.- Jefas de sector, supervisoras, directoras, asesoras y asesores técnico-pedagógicos participaron en el taller “La inteligencia artificial: el desafío de aplicar estrategias pedagógico-didácticas inclusivas en la educación preescolar”.

Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, señaló que los trabajos estuvieron encaminados a analizar, compartir y valorar experiencias relacionadas con la integración de estrategias pedagógicas inclusivas en el nivel preescolar, considerando los retos y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en el marco del Plan de Estudios 2026.

Destacó el trabajo de las y los docentes participantes, provenientes de todo el estado, la gran labor con las niñas, niños y jóvenes, y resaltó que tienen la oportunidad de diseñar, adaptar e implementar estrategias pedagógico-didácticas inclusivas que respondan a las necesidades actuales de la primera infancia y fortalezcan su práctica profesional.

Subrayó que con este tipo de capacitaciones se promueve la construcción de saberes colaborativos, se impulsan prácticas educativas innovadoras y se fortalece el compromiso institucional con una educación preescolar de excelencia, humanista, inclusiva y acorde con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.