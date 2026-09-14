Trabajamos fuerte para corregir y mejorar: “Místico” Pereyra

-El técnico de Correcaminos confía en que el equipo ha encontrado una dinámica sólida de juego, pero hay que fortalecerse para consolidar marcadores a favor

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el firme objetivo de consolidar el trabajo de cara a la segunda mitad del torneo Apertura 2026, Gabriel Pereyra inició la semana con miras al próximo compromiso cuando enfrenten el viernes al Atlético La Paz, en actividad de la novena fecha en el que será vital sumar unidades para mantenerse en las primeras posiciones de la competencia.

Luego del empate en casa a dos tantos frente al Cancún FC, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se mantiene en la sexta posición con 12 unidades, producto de tres triunfos, dos empates y dos tropiezos, registro que quiere mejorar y lo hará únicamente con la intensidad y garra que han caracterizado los trabajos diarios en gimnasio, sesiones de video y sobre todo en sesiones técnico-tácticas dentro del terreno de juego.

Este lunes la plantilla inició precisamente con trabajos de fortalecimiento físico en gimnasio y posteriormente se trasladaron a la cancha principal del Centro de Formación, donde se realizaron trabajos de espacios reducidos, entre otros aspectos a corregir y fortalecer, de acuerdo a la óptica del cuerpo técnico.

En atención a medios de comunicación en la Sala de Prensa de las instalaciones del equipo victorense, Gabriel Pereyra reafirmó que “vamos a seguir insistiendo para obtener los resultados esperados, el torneo está muy parejo, hay once equipos que están todos con altibajos y creo que hay mucha competencia para poder entrar en esta liguilla y siento que el equipo debe corregir pequeños detalles para alcanzar esos resultados que deseamos”.

Reconoció que su equipo se encuentra entre los que mayor desgaste físico han mostrado durante el torneo y eso se refleja en la cancha y también en la posición que ha guardado el equipo en la clasificación general, y aseveró “quizás el querer sobreproteger ese resultado que no tenemos seguro, nos lleva a distracciones, porque no somos un equipo que se vea mal parado o que nos sorprendan, pero son detalles que tenemos que cuidar y mejorar, exterminar esa estadística que nos marcan goles en los últimos minutos, pero es un trabajo de todo el equipo, no únicamente del bloque defensivo o de uno o dos jugadores, incluso de la afición haciendo la parte que le toca desde la tribuna”.

Correcaminos bajo la dirección técnica de Gabriel Pereyra se ha distinguido por ser un equipo que valora sus fortalezas y también visualiza las áreas de oportunidad y aspectos a corregir, para establecer parámetros reales de evaluación individual y colectiva, pero sobre todo para seguir cumpliendo con la meta de tener una idea clara de juego y mantener el protagonismo durante el actual torneo.

El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas continuará con los trabajos durante martes y miércoles, para viajar el jueves por la mañana con destino a La Paz, Baja California Sur, para el compromiso del viernes por la noche.