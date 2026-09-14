Rescata SEDUMA bosques dañados por incendios y plagas

-Con 8 mil 900 pinos y la participación de comunidades rurales, se recuperan áreas prioritarias de Jaumave y Miquihuana para fortalecer su equilibrio ambiental

Miquihuana, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- Para recuperar áreas forestales dañadas por incendios y plagas, proteger los ecosistemas y fortalecer el bienestar de las comunidades rurales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) impulsa la reforestación con 8 mil 900 árboles de pino en los municipios de Jaumave y Miquihuana, con la participación directa de habitantes de ambas localidades.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que estas acciones forman parte de la política ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada no solo en plantar árboles, sino en atender zonas que realmente requieren intervención y avanzar en la restauración de su equilibrio natural.

En el Ejido 20 de Abril, Municipio de Jaumave y dentro de la Reserva de la Biosfera El Cielo, se llevó a cabo la reforestación con 5 mil ejemplares de pino (Pinus pseudostrobus), producidos el año anterior y destinados a terrenos afectados por incendios registrados hace aproximadamente cuatro años.

Becker Hernández explicó que la intervención cobra especial relevancia porque el área también ha presentado brotes de plagas, lo que incrementó la necesidad de apoyar su recuperación. Los trabajos se realizaron con voluntarios del propio ejido, sumando el conocimiento y compromiso de quienes viven cerca y conocen el territorio.

De manera paralela, en el Ejido La Marcela del municipio de Miquihuana, inició la plantación de otros 3 mil 900 pinos de distintas especies en superficies donde las plagas han provocado la muerte de árboles adultos.

En esta jornada participan mujeres y hombres de la comunidad, algunos mediante fondos concurrentes y otros a través del programa de empleo temporal de la SEDUMA.

Previamente, las personas participantes recibieron capacitación sobre el método adecuado de plantación y se incorporó hidrogel para conservar por más tiempo la humedad alrededor de cada ejemplar y favorecer su establecimiento.

Estas acciones reflejan una visión de restauración que no se limita a sembrar árboles, sino que busca recuperar espacios afectados, involucrar a las comunidades y generar mejores condiciones para que las nuevas plantaciones prosperen y contribuyan a fortalecer el cuidado de sus recursos naturales y la recuperación de ecosistemas estratégicos en Tamaulipas.