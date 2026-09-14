Reciben educación ambiental y conservación de especies niñas, niños y familias en el Campamento Tortuguero de La Pesca

Soto la Marina, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026,. Como parte de las acciones de educación ambiental y conservación de especies, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) llevó a cabo una jornada de sensibilización con niñas, niños y familias en el Campamento Tortuguero de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina.

La actividad se realizó como parte del cierre del campamento DIFutbolitos, donde las familias tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que se desarrolla para la protección de las tortugas marinas y participar en la liberación de ejemplares de tortuga verde (Chelonia mydas).

A través de la Dirección de Conservación de Especies y Ecosistemas, en coordinación con el personal técnico del campamento tortuguero, se ofrecieron pláticas interactivas dirigidas a niñas, niños y padres de familia, en las que se explicó el ciclo de vida de las tortugas marinas, su importancia para los ecosistemas y las principales amenazas que enfrentan en el medio silvestre.

Durante la jornada, las y los participantes pudieron observar de manera directa el proceso de liberación y comprender la importancia de proteger las playas, los mares y las especies que dependen de estos ecosistemas.

El Vocal Ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis García, destacó la importancia de generar este tipo de experiencias para acercar la conservación a las familias y, particularmente, a las nuevas generaciones, quienes serán fundamentales para continuar protegiendo la riqueza natural del estado.

Estas acciones forman parte del compromiso impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la protección de los recursos naturales de Tamaulipas y promover una cultura ambiental que involucre activamente a la sociedad.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas continuará impulsando actividades que permitan que la ciudadanía conozca, valore y participe en la protección de la biodiversidad, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y el patrimonio natural del estado.

Cada tortuga que llega al mar representa una oportunidad para la conservación; cada persona que aprende a protegerla, también.