Realiza la Secretaría de las Mujeres la Mercadita “Mujeres que Emprenden”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- La Secretaría de las Mujeres llevó a cabo la Mercadita “Mujeres que Emprenden”, en la Explanada Cívica “Adolfo Ruiz Cortines”, conocida como el Patinadero del Estadio, con el propósito de impulsar el emprendimiento femenino y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, informó Marcia Benavides Villafranca, titular de la Secretaría de las Mujeres.

El evento, realizado a través del Centro LIBRE para las Mujeres en Victoria, reunió a más de 60 emprendedoras, quienes ofrecieron alimentos, postres, ropa y diversos artículos, en un espacio familiar que promovió el consumo local, comentó Benavides Villafranca.

Agregó que durante la jornada también se contó con un módulo de Fondo Tamaulipas, donde se brindó información sobre las opciones y herramientas disponibles para fortalecer los proyectos productivos de las emprendedoras, así como con personal de la Secretaría de Economía, que ofreció asesoría gratuita.

Benavides Villafranca agradeció a las familias y ciudadanía que se dieron el tiempo de asistir, apoyar a las emprendedoras y recorrer la Mercadita.

Finalmente, reiteró que esta actividad forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para ampliar las oportunidades de las mujeres, fortalecer su autonomía económica y contribuir a la prevención de las violencias.