POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< FGCV controló a conveniencia los contratos: Gloria Molina

Con la soga al cuello, por un faltante de 343.9 millones de pesos, la ex secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, enfrenta denuncias penales por contratos celebrados entre 2017 y 2022; en tales condiciones no dudó en hacer acusaciones de manera pública, que recaen directamente en quien fuera su jefe, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; lo hizo a través de un video, como recurso para defenderse de las acusaciones antes expuestas y cuya situación será dirimida en los tribunales.

En ese supuesto, fue el otrora gobernador García Cabeza de Vaca, quien presuntamente le había girado instrucciones, para asignar contratos de obras y servicios a empresas vinculadas públicamente con Sergio Carmona Ángulo, conocido como El Rey del Huachicol. Al respecto la ex secretaria afirmó que las indicaciones le fueron transmitidas a través de la subsecretaría de Administración y Finanzas durante el sexenio 2016-2022.

Incluso detalló haber recibido instrucciones directas de Cabeza de Vaca, para otorgar convenios a empresas del Grupo Industrial Permart y Joser, debido a compromisos políticos y económicos. y señaló que ella solo manejaba la parte técnica, mientras las finanzas dependían de la Subsecretaría de Administración.

Molina Gamboa sostiene que, las adjudicaciones habrían obedecido a compromisos económicos y políticos del gobernador FGCV; ahora sus señalamientos, deberán ser contrastados con las investigaciones y procedimientos legales, de igual forma con la postura de los involucrados. Asimismo, exige que las indagatorias consideren a toda la cadena de mando involucrada en la toma de decisiones, además de solicitar protección ante posibles represalias.

EL CELULAR, EL VILLANO EN RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA. – El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, se lavó las manos tras los bajos resultados de las evaluaciones escolares, pero había que encontrar un responsable, y ese fue el uso de celulares de los estudiantes. Ni por un momento puso en tela de juicio el papel que juegan los docentes y los padres de familia.

Cualquiera sabe, que desde década atrás, incluso antes que se popularizara el uso del celular, las matemáticas y la comprensión de lectura, han sido los puntos débiles de los escolares de Educación Básica.

El tema que ahora está en el debate, es si deben o no ser excluidos los celulares en el aula. Hay elementos a favor y en contra. suprimir su ingreso, genera una discusión, entre la reducción de distracciones y la pérdida de herramientas pedagógicas digitales, fundamentales en la investigación rápida, pero también se le responsabiliza como instrumento que dificulta la comunicación con los padres de familia.

Otros beneficios son reducción de la ansiedad social, mejora del ambiente en el recreo y una mayor concentración y rendimiento académico. Sus negativos son la brecha en el aprendizaje de auto regulación y reducción de la comunicación humana y con la naturaleza.

Los juegos como columpios, resbaladillas, pronto serán obsoletos, porque los niños y adolescentes, están desarrollando una dependencia del celular, que es ya una adicción.

El tema en este caso, es si Mario Delgado Carrillo está trabajando en una estrategia para combatir, al que considera responsable de caer vencido frente a las evaluaciones internacionales, el caso de Pisa, o como dijo la presidente Sheinbaum, cada país debe atender a su propia evaluación. En esas circunstancias ¿Cuál es la evaluación de la educación básica en México?

AMÉRICO FELICITA POR ACCIONES QUE TRANSFORMAN A VICTORIA. – Este lunes fue tema de conversación en los círculos políticos de esta capital, los logros de la administración que preside Lalo Gattás, donde hay claros signos de responsabilidad social, conducción con sentido humanos, y permanente atención a los servicios públicos y aquellos de mantenimiento permanente para conservar con decoro la belleza y dignidad de la ciudad sede los Poderes.

Este balance no pasó desapercibido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien felicitó al alcalde por los resultados de su gestión. El mandatario, como usted sabe, se ha dado a la tarea de atestiguar todos los informes de gobierno municipal.

Todo lo anterior no se podría dar, sin eficiencia administrativa, y en ese caso el alcalde en su informe reportó una recaudación histórica de 287 MDP en 2026, y disponer de un presupuesto de 1,271 MDP que se han destinado a obras y con eficiencia de los servicios primarios, con la compra de 24 camiones recolectores, así como de unidades para el apoyo de la seguridad vial.

Un renglón importante es la rehabilitación de vialidades y obras en las que se han invertido 709 MDP. Mientras que, en política social, fueron atendidos y resuelto más de 24 mil peticiones ciudadanas; también dejó constancia de la entrega de 135 mil comidas nutritivas, 236 mil apoyos alimentarios, 22 mil garrafones de agua gratuita y 5.4 millones de raciones de desayunos escolares a través del Sistema DIF Victoria.

RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENTA DEL DIF. – En tan especial balance, el alcalde no podía pasar por alto agradecer a su compañera de vida y de responsabilidad institucional su aportación entusiasta y decidida en favor de quienes menos tienen. Así fue como expresó:

“Tú eres parte importante en esta historia de mi gobierno, gracias por servir a Victoria”, dijo a su esposa Lucy de Gattás, quien estuvo presente con sus hijos Abraham, Jacobo y Gali en la ceremonia cívica celebrada en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

Por lo que se refiere al gobernador Américo Villarreal Anaya, invitado de honor en este evento, felicitó al alcalde de esta capital por los resultados que se reflejan en el balance de obras, esfuerzos y logros municipales, y reiteró su compromiso de redoblar su empeño para tener una mejor sociedad en la ciudad que lo vio nacer, crecer y consolidarse en el ámbito profesional y político.

ESTUDIANTES DE LA UAT LIBERARÁN SERVICIO SOCIAL EN LA ASF.- En un intercambio de colaboración, el SAT y la UAT abren oportunidades a los estudiantes, que podrán participar en labores de fiscalización, reafirmando conocimientos y aligerando de alguna manera la sobrecarga de trabajo de la dependencia fiscalizadora. Además, los participantes podrán liberar su servicio social.

El antecedente es la firma de un convenio marco, entre ambas instituciones, que es el punto de partida que vislumbra una relación de colaboración productiva y favorable para ambas partes.

El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó el convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual permitirá a los estudiantes de la máxima casa de estudios del estado, participar activamente en las labores de fiscalización y vigilancia del gasto público. Los participantes recibirán capacitación especializada en materia anticorrupción, supervisarán el uso de recursos y presentarán sus hallazgos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El acto protocolario se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y estuvo presidido por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel. Asimismo, contó con la presencia del secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, y del rector de la UANL, Santos Guzmán López.