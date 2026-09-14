Jaumave está presente en las decisiones de gobierno: Américo

-El jefe del Ejecutivo estatal, acudió al informe del alcalde Manuel Báez Martínez

Jaumave, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- El municipio de Jaumave siempre está presente en todas las decisiones del Gobierno del Estado “y por eso estamos aquí”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, al refrendar su apoyo a este municipio para avanzar en las oportunidades que generen desarrollo y bienestar para sus habitantes. “Están ustedes presentes. No es un municipio en un nombre, en un papel o un sector social, de agricultura, de ganadería o de comercio o de desarrollo municipal, que se está viendo en una condición de un escritorio”, expresó.

Luego de recibir el Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal, Manuel Báez Martínez, en el Teatro del Pueblo “Rafael Tejeda Puente”, el gobernador hizo un llamado para trabajar juntos a fin de lograr que la condición de pobreza extrema no se dé en nuestra entidad.

“Yo les digo que como hombres y mujeres de bien, que somos todos los tamaulipecos, no nos podemos permitir eso”, afirmó tras puntualizar que los programas federales de Bienestar, los apoyos del gobierno del Estado y de los municipios, además de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil también pueden contribuir para que ningún tamaulipeco o tamaulipeca se encuentre en pobreza extrema.

Agregó que en Jaumave llegan más de 900 millones de pesos en diversos apoyos del gobierno federal y estatal, mientras que a nivel del estado más de un millón de tamaulipecos y cerca de 24 mil millones de pesos se dispersan en Programas de Bienestar en beneficio y en oportunidades a nuestra gente en Tamaulipas.

También expresó su confianza para que el programa de mejoramiento de todos los caminos rurales con maquinaria del Gobierno del Estado, puesto en marcha con el apoyo de los comisariados ejidales de Jaumave, avance y se pueda extender a otros municipios.

Manuel Báez Martínez, presidente municipal de Jaumave, dio la bienvenida al gobernador Américo Villarreal a esta tierra de historia, tradiciones y de extraordinaria riqueza natural, pero sobre todo, dijo, tierra de mujeres y hombres trabajadores que luchan día a día para salir adelante.

“Su presencia nos distingue y nos motiva a seguir trabajando con responsabilidad; su presencia representa el respaldo de un gobierno estatal humanista, cercano y comprometido con el bienestar de las comunidades y con la construcción de un Tamaulipas más justo y con mayores oportunidades para todas y todos”, mencionó.

Refirió que en Jaumave se reconoce la disposición del gobernador para escuchar y atender las necesidades de este pueblo, “valoramos la coordinación institucional que hemos construido y que nos permite continuar impulsando acciones en beneficio de nuestras familias”.

“Su presencia fortalece nuestra confianza de que trabajando de manera coordinada podemos continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar de Jaumave y al desarrollo de Tamaulipas”, expresó.

A su llegada a Jaumave, el gobernador caminó a la plaza Hidalgo, en donde junto con el alcalde develó la placa conmemorativa del nuevo kiosco, obra en la que se invirtieron 2.6 millones de pesos y que luce adornado ya para la celebración de las fiestas patrias.