Invita la Secretaría de Economía a participar en Ruta Logística MX 2026

-Programa nacional de capacitación que se desarrollará del 22 de septiembre al 24 de noviembre; gratuito y completamente en línea

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- La Secretaría de Economía de Tamaulipas invita a empresarias, empresarios, emprendedores, estudiantes y profesionistas del estado a participar en la segunda fase de Ruta Logística MX 2026: “México, la nueva ruta del mundo”, programa nacional de capacitación que se desarrollará del 22 de septiembre al 24 de noviembre.

La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, señaló que esta iniciativa brindará conocimientos y herramientas para fortalecer las capacidades del talento tamaulipeco vinculado con la logística, las cadenas de suministro y el comercio exterior.

“Por su ubicación, infraestructura y actividad comercial, Tamaulipas requiere talento preparado para responder a las necesidades de las empresas y aprovechar las oportunidades que ofrece su integración con los mercados nacionales e internacionales”, expresó.

El programa será gratuito y completamente en línea. Estará integrado por 10 módulos que se impartirán todos los martes, de 17:00 a 19:30 horas, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, representantes de instituciones académicas e integrantes de la comunidad logística.

Entre los temas se encuentran cadenas de suministro y exportaciones, transporte terrestre y marítimo, operadores logísticos, agentes aduanales, liderazgo, inteligencia artificial, temas financieros y desarrollo del capital humano.

Ruta Logística MX cuenta con el respaldo de más de 82 asociaciones y cámaras empresariales del sector. En esta etapa también se incorpora la participación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), mediante un esquema de reconocimiento de la participación y conclusión de la capacitación.

Finalmente, Cantú Deándar invitó a empresarias, empresarios, estudiantes y profesionistas del estado a aprovechar esta capacitación para fortalecer sus conocimientos y responder a las necesidades del sector logístico.

El registro estará disponible hasta el 21 de septiembre en https://forms.gle/mJPpsJrEwhCogyDR9.