Por: Raúl Terrazas Barraza

Elección de 471 cargos públicos

En la elección local de Tamaulipas hay en juego 471 cargos públicos, menos que en el proceso de 2024, porque se eliminaron sindicaturas y regidurías. Son 70 cargos menos, para ser exactos, ya que antes eran 541.

Obviamente, cualquiera podría preguntarse si esto es bueno. Quizá sí, porque ahora en los 43 ayuntamientos de la entidad habrá un solo síndico o síndica, no como antes, cuando en los ayuntamientos más grandes había dos personas electas dentro de la planilla del candidato o candidata a la alcaldía.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el presidente del Consejo General Electoral del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre, esos 471 cargos son la suma de los 43 alcaldes, igual número de síndicos, 232 regidurías de mayoría relativa y 117 de representación proporcional. Además, por supuesto, se incluyen 22 diputaciones locales de mayoría relativa y 14 que entrarán por la vía plurinominal.

Se trata entonces de 471 cargos públicos de los más de 19 mil que están en juego a nivel nacional, como fue dado a conocer por el INE hace unos días.

Si los ocho partidos que ahora están acreditados para presentar candidatas y candidatos participan sin coaliciones, la cantidad de postulaciones sería superior a las siete mil, porque cada candidata o candidato propietario debe tener su respectivo suplente. Así que serían 942 candidaturas para los cargos propietarios, aunque ya se sabe que los suplentes, por lo regular, no entran en funciones. Sin embargo, las fórmulas están compuestas también por ellos.

El proceso electoral ya comenzó y, por fortuna, con el pie derecho, porque además de las y los consejeros del IETAM estuvieron presentes la consejera nacional, Mtra. Frida Gómez Puga, quien impartió una conferencia magistral sobre la responsabilidad del INE en las elecciones.

También acudió, por parte del INE, el consejero nacional Jorge Montaño Ventura. En tanto, para dar formalidad al evento realizado el domingo reciente en el Polyforum del Parque Bicentenario, hicieron acto de presencia los representantes de los tres poderes del Gobierno del Estado de Tamaulipas: el licenciado Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno, en representación del doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado de Tamaulipas.

Asimismo, estuvieron la Mtra. Tania Gisela Contreras López, magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, y el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, quienes acompañaron a las y los consejeros electorales Marcia Laura Garza Robles, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Alfredo Díaz Díaz, Eliseo García González y Juan José Ramos Charre.

Serán 265 días de intenso trabajo para la organización del proceso electoral y la prueba de fuego llegará el día de la elección, el 6 de junio de 2027. Por ello, cada paso que debe darse tiene su soporte en los enunciados de las leyes, reglamentos y acuerdos vigentes, basados en tiempos y procedimientos claramente establecidos.

Sin embargo, habrá momentos de diferencia, debates e incluso tensión entre las y los actores del proceso electoral, aunque en todos los casos lo que debe estar por encima de todo es el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Entre los aprendizajes que dejó el evento de inicio del proceso electoral de Tamaulipas para elegir los reemplazos de esos 471 cargos públicos destaca que la elección no debe dejar dividida a la sociedad; que exista una competencia intensa, pero limpia; que los debates sean firmes dentro de un escenario de respeto y que la confianza depositada en los candidatos ganadores sea respetada, porque proviene de la ciudadanía.

Dice el licenciado Ramos Charre que los contendientes deben tener la grandeza democrática de aceptar los resultados, porque esa convicción no solo se demuestra cuando se gana; también debe saberse perder. Por tanto, será relevante que Tamaulipas y su gente escriban libremente la siguiente página de su historia electoral.

Los otros

El gobernador de la entidad estuvo al inicio de esta semana en los informes de los alcaldes de Jaumave y Llera, Manuel Báez Martínez y Moisés Antonio Borjón Olvera, respectivamente. Desde luego, el evento de Jaumave fue más lucido.

El titular del Poder Ejecutivo señaló que abogará siempre para que en Jaumave se generen más oportunidades de desarrollo y bienestar para sus habitantes. Por ello, dijo que deben trabajar juntos para lograr la superación de condiciones como la pobreza extrema y aseguró que existen inversiones que respaldan el desarrollo de esa parte de Tamaulipas.

Citó como ejemplo la aplicación de recursos para el bienestar de las personas y la realización de obras por cerca de 900 millones de pesos. De esa cantidad, más de 24 millones se canalizan a través de programas sociales de bienestar.

En Jaumave, uno de los municipios del Altiplano tamaulipeco, Villarreal Anaya habló del acompañamiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y de su rector, el médico Dámaso Anaya Alvarado, para impulsar el desarrollo social, académico y productivo de la entidad.

Están reafirmadas, dijo el mandatario, las alianzas institucionales y la colaboración de la casa de estudios en el desarrollo de las regiones, a través de docentes e investigadores de la UAT, quienes impulsan el talento de las nuevas generaciones para que aporten soluciones a los problemas prioritarios del estado.

Ante la presencia del rector Anaya Alvarado en el municipio de Jaumave, el gobernador destacó el apoyo otorgado por la institución al sector productivo del estado, en especial a los ganaderos, para mantener vigentes los programas contra la tuberculosis y la brucelosis, así como el esfuerzo para la contención del gusano barrenador, en primer término mediante la cooperación ciudadana.

Después de Jaumave y Llera, el gobernador y los integrantes de su gabinete, así como el rector de la UAT, estarán el jueves 17 de septiembre en Miquihuana y Bustamante, también en el Altiplano tamaulipeco, y el día 18 en Ocampo y Gómez Farías.

Los días 15 y 16 de septiembre habrá una pausa en los informes de los alcaldes debido a la celebración de las fiestas patrias, que incluyen el Grito de Independencia que desde el Palacio de Gobierno encabezará el doctor Villarreal Anaya este martes.