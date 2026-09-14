Amplía UPV movilidad académica internacional de sus estudiantes

-Con la finalidad de que las y los alumnos desarrollen competencias y adquieran experiencias que fortalezcan su formación profesional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- La Universidad Politécnica de Victoria (UPV) impulsa la movilidad académica internacional de sus estudiantes, con la finalidad de que las y los alumnos desarrollen competencias y adquieran experiencias que fortalezcan su formación profesional.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la UPV, informó que entre los universitarios que se encuentran de intercambio actualmente están Ritha Sophia Mascorro y Óscar Javier Mendoza, de Ingeniería Mecatrónica, quienes se preparan en la Universidad Tecnológica del Perú, mientras que Hannia Aseret Walle, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Manufactura, comienza su estancia en la Universidad de los Llanos, en Colombia.

Otras estudiantes de intercambio son Karla Guadalupe Badillo Hernández y Miranda Nallely Rocha Guzmán, alumnas de la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, quienes se integran a la movilidad académica en la Universidad Santo Tomás, también en Colombia.

Precisó que durante sus estancias tendrán la oportunidad de integrarse a un nuevo entorno académico, conocer otras perspectivas en el ámbito de la ingeniería y fortalecer sus conocimientos y competencias profesionales a través de una experiencia internacional.

Castillo Cortés deseó el mayor de los éxitos para las y los universitarios y resaltó que la movilidad les permite generar nuevas oportunidades, ampliar sus horizontes, desarrollar nuevas competencias y prepararse para los retos de un entorno global.

Indicó que estas acciones son congruentes con la política educativa y humanista que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y que brindan valiosas herramientas en la formación profesional de las y los universitarios tamaulipecos.