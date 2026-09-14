Agrupamientos Canino y Montado de la Guardia Estatal se preparan para el desfile patrio

-Darán muestra de su adiestramiento y trabajo al servicio de las familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 14 de 2026.- Ante la proximidad del tradicional desfile conmemorativo del inicio de la Independencia de México, la Dirección de Agrupamientos Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) afina los últimos detalles para participar en esta celebración cívica.

En el desfile, que será encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la SSPT se sumará a los diferentes contingentes de instituciones públicas, educativas y de seguridad que, desde sus respectivas áreas, trabajan diariamente al servicio de la población.

Como parte de su preparación, elementos de los Agrupamientos Canino y Montado de la Guardia Estatal realizan prácticas de alineación y coordinación junto con los ejemplares caninos, equinos, jinetes y manejadores que participarán el próximo 16 de septiembre.

Estos ensayos forman parte de las actividades programadas por la SSPT para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, fortaleciendo el sentido de identidad, patriotismo y respeto a los símbolos patrios entre quienes integran esta institución.