Tamaulipas vibra en octubre: la fiesta cultural que une arte, turismo y tradición

A través del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano en los 43 municipios, Jazz Fest en Tampico y Feria Tamaulipas en Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- Con una inversión que supera los 64 millones de pesos, el Gobierno de Tamaulipas confirma que la Fiesta de Octubre 2026 está lista para convertirse en uno de los referentes culturales más importantes del noreste de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que “Este esfuerzo institucional refleja el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de llevar arte, tradición y entretenimiento de calidad a todos los rincones de la entidad, fortaleciendo el tejido social y el orgullo tamaulipeco”.

La importancia cultural de estos eventos radica en su capacidad para rescatar, proyectar y enriquecer la identidad de Tamaulipas, a través de la música, las tradiciones y las expresiones artísticas internacionales, posicionando al estado como un destino de encuentro cultural abierto a todas las edades y sectores de la población.

Explicó que del 2 al 11 de octubre se llevará a cabo el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, que llegará a los 43 municipios de Tamaulipas, con 1,300 artistas, eventos 100 por ciento gratuitos.

Esta gran movilización artística llevará a plazas, parques y espacios públicos de cada comunidad espectáculos de alto nivel, demostrando que la cultura no es privilegio de unos cuantos, sino un derecho que el Estado garantiza en todo el territorio.

Del 15 al 26 de octubre, la Feria Tamaulipas 2026 ofrecerá en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, una experiencia integral de convivencia, gastronomía, exposiciones municipales y del trabajo de las dependientes, artesanías que celebran la riqueza productiva y cultural de la entidad, además de presentaciones artísticas en el Teatro del Pueblo

“Un encuentro familiar donde se fortalece el sentido de pertenencia y se impulsan las economías locales a través de la participación de productores y emprendedores”, señaló.

Como broche de oro, del 21 al 25 de octubre se presentará la segunda edición del Festival Internacional de Jazz Tampico, un evento de proyección mundial que consolida a la zona sur del estado como sede de la excelencia musical.

Conciertos gratuitos de artistas nacionales e internacionales transformarán Tampico en un escenario abierto donde el jazz se convierte en vehículo de inclusión y disfrute colectivo.

“Una política cultural que traduce la inversión pública en acceso universal, eliminando barreras económicas y permitiendo que miles de familias locales, nacionales y extranjeras vivan experiencias artísticas de primer nivel”, concluyó Hernández Rodríguez.