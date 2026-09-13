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Suman esfuerzos la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas para prevenir el suicidio

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- A través de una plática informativa impartida por el psicólogo José Guadalupe Fuentes, de las Unidades de Especialidades Médicas-Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (UNEME-CECOSAMA) de Ciudad Victoria, las secretarías de Salud y de Seguridad Pública de Tamaulipas sumaron esfuerzos para prevenir el suicidio.

La ponencia se desarrolló en el Auditorio de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) y fue coordinada por el Departamento de Salud de la Dirección de Administración y Personal de la SSPT en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Ante un auditorio integrado por personal operativo y administrativo de la SSPT, se brindó información sobre la detección temprana de factores de riesgo, se exhortó a eliminar el estigma que rodea la conversación en torno a esta problemática de salud y a preguntar, escuchar, acompañar y no juzgar en caso de detectar conductas de riesgo entre colegas.

Debido a que los riesgos psicoemocionales que conlleva la función policial pueden presentarse en diferentes momentos del día, el ponente reiteró la disposición de la línea de vida: 01 800 911 2000 y el servicio brindado a través de los 18 CECOSAMA que existen en la entidad.

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