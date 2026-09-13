Refuerza Secretario de Salud trabajo en equipo con los Distritos de Salud

En Reunión de Capacitación y Planeación Operativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- El Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, clausuró los trabajos de la Reunión de Capacitación y Planeación Operativa, en la que participaron los 12 Distritos de Salud para el Bienestar.

En este contexto, realizó la entrega de constancias y reconoció el trabajo y compromiso que cada uno de los titulares de estas unidades y los responsables de los programas otorgan a la población tamaulipeca, como lo establece el gobernador, Américo Villarreal Anaya.

Durante dos días se unificaron estrategias, se establecieron acuerdos y se reforzó el trabajo en equipo, en donde el titular de la Secretaría de Salud hizo un llamado a las y los trabajadores de esta dependencia a redoblar esfuerzos para que la atención oportuna llegue a todos los rincones del estado.

“En estos días de trabajo, identificamos con honestidad y rigor las áreas de oportunidad para fortalecer el desempeño de nuestros programas de acción, y no solo vinimos a revisar cifras, venimos a construir, distrito por distrito, y a establecer soluciones para otorgar a nuestras comunidades el servicio de salud que necesita”, destacó en su mensaje.

Dijo que en esta reunión se trabajó en el anteproyecto del presupuesto para el 2027, en mejorar las condiciones generales de los 12 distritos de salud; asimismo, se destacó el tema relacionado con el primer nivel de atención, los cuales se encuentran con una buena capacidad resolutiva en cuanto a la atención y el abasto de los medicamentos.

En este encuentro también se desarrollaron los temas de vigilancia epidemiológica, vectores, zoonosis, adulto mayor, salud mental, VIH/VHC, tuberculosis, salud materna y reproductiva; tamizajes oncológicos, infancia, vacunación universal y prevención de la violencia; además de atención integral Cardio-Renal-Metabólica, la articulación operativa con la COEPRIS, entre otros temas de importancia.

En la clausura de la Reunión de Capacitación y Planeación Operativa asistieron Loyda Ramírez López, Directora de Planeación y Desarrollo del Sector Salud; Sergia Juárez Delgado, Directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional; Carlos Arturo González Castro, Director de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza; Irma Barragán Alvarado, Directora de Enfermería; Adrián Villanueva Gómez, Director de Administración y Finanzas; Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Raúl Ernesto Huidobro Guevara, Coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública de Tamaulipas; y los directores de los 12 Distritos de Salud para el Bienestar del estado.