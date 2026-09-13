Refrenda Américo impulso a la vocación agropecuaria de Palmillas

Inicia recorrido por municipios de altiplano, asistiendo al informe de Sindy Paoleth Monita Ramírez

Palmillas, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- Al iniciar su recorrido por los municipios del altiplano tamaulipeco, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que en Palmillas se impulsan acciones para que la vocación agropecuaria permanezca como alternativa y a la fecha se ha articulado una inversión estatal y federal de 173 millones de pesos.

“En Palmillas fortalecer el campo es fortalecer al municipio”, expresó el gobernador luego de recibir el segundo informe de la presidenta municipal, Sindy Paoleth Monita Ramírez, en un evento celebrado este domingo en la plaza principal de esta comunidad.

Agregó que el Gobierno del Estado invierte tanto en programas como en obra pública, lo que se traduce en caminos, obras de suministro de agua, respaldo para el campo y programas que acompañan el bienestar y la dignidad de la gente.

Agregó que se ha invertido en la conservación de la carretera Palmillas-San Vicente, se han mejorado los pasos hacia Congregación La Compuerta y se ha realizado obra vial en la cabecera municipal.

También, dijo, se ha acompañado a productores con fertilizantes, semillas de sorgo, maíz y avena y con apoyos para enfrentar los efectos de la sequía, mejoramiento genético y acciones de desarrollo forestal.

“Buscamos siempre que la vocación agropecuaria permanezca como alternativa en estas zonas de la tradición rural y que forma parte sustantiva de las familias y del arraigo y cariño que cada uno de ustedes tiene por su tierra, por su municipio y por seguir trabajando en ella”, mencionó.

Refirió que a todo este esfuerzo estatal se suman los Programas de Bienestar del Gobierno de México, que en Palmillas benefician a 745 personas.

La política social, indicó, se ha expresado aquí con acciones de alimentación, con apoyos periódicos a las familias, con comedores comunitarios, desayunos escolares para niñas y niños, asimismo con becas, útiles escolares y uniformes para los estudiantes y acciones para mejorar la vivienda y la atención en salud.

El gobernador también giró indicaciones a funcionarios de su gabinete, presentes en el evento, para mejorar la dotación de despensas, seguir fomentando el programa Nutrimar, la rehabilitación de caminos rurales y fortalecer el empleo temporal, además de la remodelación del templo de Nuestra Señora de las Nieves, considerada la iglesia más antigua del estado.

Al presentar su segundo informe de gobierno, la presidenta municipal Sindy Paoleth Monita Ramírez dio la bienvenida al gobernador y agradeció por todo el respaldo a este municipio.

“Quiero decirle que su presencia en este informe de gobierno nos distingue y asimismo fortalece el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con honestidad, cercanía y amor al pueblo. Gracias por su respaldo a Palmillas… gracias por no dejarnos solos; en Palmillas se le aprecia y se le respeta”, expresó.

En su mensaje, la alcaldesa también hizo un reconocimiento a la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, “cada apoyo ha podido mejorar el bienestar de la ciudadanía palmillense”.

Acompañaron al gobernador en este informe: Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero; la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González; el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez; el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero Lecanda.