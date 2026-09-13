POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Camarón que se duerme se lo lleva la corriente

Y Morena se durmió, al presentar fuera de tiempo una modificación al Código Municipal, cuando ya estaban en marcha los tiempos de restricción constitucional. El Partido Guinda intentaba efectuar cambios en las reglas fundamentales antes del proceso electoral, en esas circunstancias es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejó sin efectos la totalidad del Decreto 66-1146 aprobado por el Congreso de Tamaulipas.

Las condiciones dadas, consistieron en que el Poder Legislativo local, pretendía realizar la modificación al Código Municipal, cuando ya había iniciado la restricción constitucional de 90 días, antes de empezado el proceso electoral, para cambiar las reglas fundamentales antes de dicho proceso.

No fue cuestión, ni de fondo, ni de forma en el contenido de la modificación que se pretendía, sino de no observancia de los tiempos, la realidad es que “se durmieron”, dando lugar a un revés a la facción del partido en el poder y aliados, y por otra parte, se otorgó la razón a las impugnaciones promovidas por los partidos políticos, PAN, PT, PRI y SOMOS, representados en el Poder Legislativo. En este caso, la Corte invalidó la reforma por la forma y el momento en que fue aprobada y no por su contenido.

El Decreto 66-1146 lo publicaron el 1 de julio de 2026, dentro del periodo de 90 días previo al inicio del proceso electoral local 2026-2027. Bajo ese criterio, el Congreso ya no contaba con facultades constitucionales para modificar de manera fundamental las reglas aplicables a los comicios.

La reforma en cuestión establecía restricciones para integrar o permanecer en un Ayuntamiento, figurando como impedimento para ocupar un cargo municipal, el hecho de que una persona estuviera sujeta a proceso penal por un delito doloso, o bien, estuviera vinculado a proceso y prisión preventiva, además de otras restricciones.

¿De que manera impacta no contar con esa reforma? Como dijera Bernardo Aguirre, a la sazón secretario de agricultura en el “echeverrismo”: “Ni nos perjudica, ni nos beneficia sino todo lo contrario”. O sea, nos quedamos en las mismas. Pero el partido en el poder, perdió la oportunidad de llevar a cabo una reforma que cerraba el paso a posibles indeseables del bando opositor, la cuestión es que perdió “una” dentro del juego y competencia con sus adversarios.

AMERICO DA JALÓN DE OREJAS A INTEGRANTES DE SU GABINETE. – El punto anecdótico, pero de gran peso político, fue el “jalón de orejas” que el gobernador Américo Villarreal Anaya proporcionó a los integrantes de su gabinete durante la ceremonia del 5º Informe de gobierno del alcalde Eduardo Gattás. Tras manifestarles que le daba gusto verlos en ese evento, pero que: “Los extrañamos en algunos municipios distantes y rurales”. No fue pedrada, pero debieron haber sentido el impacto de esta consideración varios de los funcionarios de primer nivel, presentes en el teatro Amalia G. de Castillo Ledón.

El mandatario estatal manifestó que espera verlos durante los próximos recorridos, sobre todo en aquellos donde cada dependencia tiene responsabilidades específicas para contribuir en su desarrollo.

Nuestro comentario es que las giras de trabajo implican sudar la camiseta, ensuciarse los zapatos de polvo, escuchar a la gente y tomar nota de sus peticiones; y si esto lo está haciendo el No 1 del Palacio de Gobierno, no vemos porque sus cercanos colaboradores no puedan renunciar a unas horas del confort del aire acondicionado, del cómodo sillón ejecutivo y la mullida alfombra.

Este periplo por todos los municipios de Tamaulipas, es la oportunidad que se ofrece a los alcaldes y habitantes, cuyo traslado para realizar una gestión, resulta incluso en algunos casos inaccesible y costoso. Desde luego la visita del gobernador con sus colaboradores, no son para “la foto”, sino para dar respuesta y resultados, eso es lo que proyecta Américo Villarreal, esperamos que les “caiga el veinte” a sus colaboradores.

OLGA SOSA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LOS TAMAULIPECOS. – La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, en una reafirmación de su compromiso con los tamaulipecos sigue haciendo presencia a lo largo y ancho del estado, lo hace atestiguando los informes de las y los alcaldes de la entidad, la mejor forma de obtener una reseña actualizada de los proyectos y avances en los municipios. En este recorrido acompaña al gobernador Américo Villarreal Anaya, quien tomó la iniciativa de estar presente en todos los informes municipales.

Visitar cada municipio, es una reafirmación de que es una representante popular de territorio, que legisla desde la curul en el Senado de la República, pero que no pierde la naturaleza de sus orígenes, que está cercana a la gente y atenta para respaldar desde la máxima tribuna del país a Tamaulipas y a sus gobernantes, el titular del Poder Ejecutivo y los alcaldes.

En ese peregrinar, a lo largo y ancho de Tamaulipas, la senadora Sosa Ruiz, ha hecho público su respaldo a los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Américo Villarreal Anaya, para impulsar desde el Senado de la República, lo que sea pertinente en beneficio de esta entidad federativa y de la nación.

EL APUNTE FINAL DE LA AGENDA DE AVA .- La semana que empieza este 14 de septiembre, retendrá al gobernador Américo Villareal Anaya en la capital del Estado, despachando los temas que están en agenda y mientras avanzan los preparativos para las ceremonias patrias que él presidirá, es el caso de la ceremonia de “El Grito de Independencia” la noche del 15 y el desfile conmemorativo del miércoles 16 de septiembre. Quizá aproveche para visitar algunos municipios cercanos a Cd. Victoria, para no alejarse del escenario en preparación para los magnos eventos.

El fin de semana el doctor Américo, estuvo el viernes por la tarde en Güémez, el sábado por la mañana estuvo en Hidalgo y por la tarde en Cd. Victoria, donde asistió al Informe de Gobierno Municipal del alcalde Lalo Gattás Báez, en el escenario del teatro Amalia González de Castillo Ledón.

IMPULSA UAT CREACIÓN DE CENTRO DE ABONO ORGÁNICO. – Son muchos y diversos beneficios, los que traerá la iniciativa promovida por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la implementación de talleres y programas, para capacitar a estudiantes y docentes en el manejo de residuos orgánicos vegetales y la producción de composta, en la que se aprovecharán los residuos que se generan en las cafeterías que operan en los campus, al convertirlos en abono orgánico.

El proyecto contempla extender estos conocimientos a la sociedad, para que las personas puedan aplicarlos en el cuidado de sus áreas verdes. Así es como, a través del Instituto de Ecología Aplicada, fue impartido el taller “Generalidades del Compostaje”, dirigido a la comunidad universitaria con especial atención al personal encargado de las cafeterías del Campus Victoria, así como a estudiantes y docentes.

Con el propósito de promover una cultura ambiental y a implementar estrategias de economía circular, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) estará llevando a cabo, una serie de talleres y programas de capacitación para el manejo de residuos orgánicos vegetales y producción de composta.

Esta capacitación se extenderá a la sociedad, y vendrá a fomentar el autoempleo, ya que la composta genera un valor económico, y su comercialización puede representar un ingreso extra para las familias.