Participa SSPT en la Segunda Jornada “Proximidad que Construye Paz”

-Guardia Estatal participa de manera activa en la recuperación de espacios para la convivencia social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- Con diferentes actividades de proximidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) formó parte de la Segunda Jornada “Proximidad que Construye Paz” celebrada en el Parque de la Colonia Moderna de Ciudad Victoria.

En este espacio, personal de la Guardia Estatal participó en la recuperación de espacios públicos mediante actividades de mantenimiento y limpieza. Además, convivió con familias residentes del sector y compartió información sobre las funciones de sus diferentes unidades, los servicios que brindan y medidas para reforzar la seguridad.

Algunas de las dinámicas fueron la lotería de valores por parte de la Guardia Estatal de Género; videojuegos y navegación segura bajo la guía de la Guardia Estatal Cibernética; paseo en cuatrimotos y entrega de dulces a cargo de personal que integra la Delegación Regional Victoria.

Asimismo, Tránsito Estatal instaló una pista interactiva para difundir la seguridad vial; las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE) dieron una demostración del equipo táctico empleado en sus operaciones y personas de todas las edades se tomaron la fotografía del recuerdo con los caninos Astrid y Flash.

En este espacio, el arte penitenciario trascendió las barreras con la exposición y venta de productos elaborados en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) y la SSPT acercó sus vacantes operativas con un módulo de Reclutamiento.

Para garantizar la integridad de las personas asistentes, la jornada contó con la presencia de personal del Departamento de Salud y un punto de hidratación.

Este ejercicio de unión entre ciudadanía y autoridades culminó con una carrera de botargas en la que participaron los personajes oficiales de la SSPT y de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), promoviendo la actividad física entre la comunidad.