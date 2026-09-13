Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Muy activo AVA en los informes municipales

*Casi la mitad de municipios de los 43 en Tamaulipas visitados

​Hasta el día de hoy hemos visto al gobernador Américo Villarreal Anaya muy activo, no le afloja, no se cansa y de buen ánimo, al recorrer y asistir a los informes municipales de las y los alcaldes en los diferentes Ayuntamientos del estado. Todo Pa’ Delante, Pueblo por Pueblo.

Ya van casi la mitad de municipios de los 43 en Tamaulipas visitados, en donde el mandatario tamaulipeco ha estado presente en las rendiciones de cuentas y segundos informes de gobierno de las y los presidentes municipales en distintas regiones de la entidad.

Su presencia en estos actos busca refrendar el trabajo coordinado entre el gobierno estatal y las administraciones municipales, así como le da más realce a los eventos públicos y de cara a la ciudadanía, a los que atiende en sus demandas.

Durante estas visitas, el gobernador ha presentado cifras de inversión, proyectos de infraestructura y avances en temas como infraestructura, seguridad, desarrollo social y apoyo al campo.

​Insisto, el Jefe del Ejecutivo, ha participado en casi la mitad de municipios de los 43 en Tamaulipas e igual número de informes de gobierno municipales, como parte de una gira por el estado estratégicamente planeada desde su inicio que contempla acompañar a las y los alcaldes de los 43 municipios en sus ejercicios de rendición de cuentas.

El recorrido inició el pasado 3 de septiembre en Nueva Ciudad Guerrero, le siguió Nuevo Laredo, los de la Ribereña y así continua cabalgando en los días por venir Pueblo por Pueblo, dos municipios por día hasta llegar al final que será Casas.

Por cierto, también hemos visto muy activa, no le afloja, no se cansa y de buen ánimo en este recorrido “Pueblo por Pueblo” en los informes de gobierno de las y los alcaldes a la senadora Olga Sosa Ruiz, quien hace equipo con el gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar una legislación emanada desde el territorio y a la misma que la presenta el número 1 de Tamaulipas en cada uno de los municipios visitados en sus rendiciones de cuentas y le agradece por acompañarlo.

El gobernador fomenta la unidad de #NuestroTamaulipas con su presencia en los Informes de Gobierno, dijo la senadora.

Por cierto, de buena fuente nos comentan que, Sosa Ruiz estaría presente únicamente en 34 informes de gobierno, pues tiene que regresar a las actividades legislativas, donde hay mucho trabajo, nuevas iniciativas y, sobre todo, muchas causas por defender y resultados que construir desde la tribuna más alta del país.

​​​​NOTAS CORTAS

1.- En la capital del estado, Ciudad Victoria, acompañando a Lalo Gattás en su segundo informe de gobierno de su segunda administración municipal al frente de este Ayuntamiento, estuvo este sábado por la tarde el gobernador Américo Villarreal Anaya. Junto al mandatario estatal, parte importante de la clase política estuvo en el Teatro Amalia G. de Castillo Lenon en el evento, en el que el alcalde capitalino demostró capacidad de convocatoria.

Por ahí, más de la mitad del gabinete Americanista presente, también parte del comité directivo estatal de Morena, alcaldes, empresarios, regidores e invitados especiales, entre muchos más.

2.- En el arribo del diputado federal previo al evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Polyforum Victoria, para encabezar su Segundo Informe de Gobierno, Jesús Antonio Nader Nasrallah dijo, al cuestionársele sobre el 2027 que, sería un honor para mí salir en las boletas de esta próxima elección; pero que solo esperaría la convocatoria de mi partido. Y que por lo pronto tenía mucha chamba allá en San Lázaro. Aunque también lo ven muchos para competir en el 2028. Así que pendientes.

3.- Muchos festejados en septiembre

Hablando de celebraciones, desde el pasado fin de semana y los días que siguen va a ver muchas por estos rumbos, porque el viernes 11 cumplió años la esposa del secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, María Elena “Malena” Rodela Reséndez, a quien ya le ven cara de candidata a la alcaldía por Morena en Rio Bravo; y por supuesto el que esto escribe también cumplió años ese día. Este domingo lo celebra el papa de la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, Benjamín García Marín, dos veces regidor en Nuevo Laredo y otros cargos más de gran relevancia; por cierto muy querido allá por la frontera norte del estado, así como nuestro buen amigo Baltasar Hinojosa Ochoa que los cumple este dia. Así es que si los ve por ahí, felicítelos. Y si no, de perdido mándeles un whatsapp.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco