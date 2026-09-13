Conmemora Tamaulipas gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2026.- Con un llamado a fortalecer el patriotismo, la responsabilidad y el compromiso con México, autoridades civiles y militares conmemoraron el 179 aniversario de la gesta heroica de la Batalla de Chapultepec de 1847 en homenaje a los Niños Héroes y a quienes han servido a la nación con honor.

En representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, acompañado del el general de brigada de Estado Mayor, general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar y el vicealmirante de aeronáutica naval, piloto aviador diplomado de Estado Mayor, Fernando Rodríguez Cuevas, comandante de la 1ª Zona Naval; transmitió un cordial saludo a las autoridades militares, navales, legislativas, municipales, educativas y a las alumnas y alumnos presentes.

Durante su mensaje, destacó que los Niños Héroes no representan únicamente un episodio de la historia nacional, sino el valor de la juventud, el amor a México y la convicción de cumplir con el deber aun en las circunstancias más adversas.

“El patriotismo no es un concepto vacío; se demuestra con hechos”, expresó, al señalar que este sentimiento se manifiesta en la responsabilidad, la disciplina, la solidaridad y la disposición de servir a los demás.

La ceremonia permitió recordar que el legado de los Niños Héroes continúa vigente y que México necesita jóvenes con ideales, carácter, esperanza y sentido de responsabilidad. Jóvenes comprometidos con el estudio, el trabajo, la legalidad, la convivencia pacífica y la construcción de un mejor país.

Villegas González subrayó que la seguridad y la paz no son responsabilidad exclusiva de una institución, sino una tarea compartida entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Mientras las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley, la ciudadanía contribuye al fortalecer la convivencia y formar comunidades responsables.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, también se reconoció el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional, instituciones que participan en las tareas de seguridad, auxilio a la población durante desastres naturales y protección de las comunidades.

De manera especial, se expresó respeto y lealtad a la presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por su defensa de la dignidad, la independencia y la soberanía nacional.

La ceremonia incluyó la tradicional lista de honor de los Niños Héroes del Heroico Colegio Militar: teniente Juan de la Barrera; cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez; así como el teniente José Azueta y el cadete Virgilio Uribe, de la Heroica Escuela Naval Militar.

Con solemnidad, las y los asistentes respondieron al pase de lista con la expresión: “¡Murió por la patria!”.

Posteriormente, Ernesto Lira Ortiz declamó el poema de su autoría “Un oficial o seis cadetes”, una pieza dedicada a honrar el sacrificio, la lealtad y el valor de quienes defendieron el Castillo de Chapultepec.

La jornada continuó con una guardia de honor en el Hemiciclo a los Niños Héroes. La banda de guerra del 77 Batallón de Infantería ejecutó el toque militar de silencio, mientras las autoridades y asistentes guardaron respeto en memoria de los cadetes y de todos los hombres y mujeres que han entregado su vida al servicio de México.

Después se realizó una salva de despedida en honor de los héroes de Chapultepec.

Estuvieron también el general brigadier Guardia Nacional de Estado Mayor, Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Tamaulipas; la magistrada, Tania Gisela Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; el coronel de Infantería, Miguel Ángel Salgado Peralta, comandante del 77 Batallón de Infantería, entre otros invitados especiales.