Científico de la UAT crea dispositivo para detección temprana de tumores de mama

Ciudad Victoria, Tam.- 13 de septiembre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) diseña un sistema portátil para detectar el cáncer de mama de manera temprana, mediante un proyecto que lidera el Dr. Alberto Reyna Maldonado, investigador de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR).

Denominado “Sistema compacto no invasivo de imagen por microondas para detección temprana de cáncer de mama”, el proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo robotizado con sensores para observar imágenes de tumores en un dispositivo portátil, económico y seguro.

“No invasivo significa que la radiación que emitimos utiliza niveles mínimos de potencia que el cuerpo humano soporta sin afectar la salud”, indicó el investigador.

Explicó que, en los experimentos de laboratorio, el sistema demostró ser altamente eficaz para detectar tumores de menos de un milímetro, el tamaño ideal para iniciar un tratamiento médico oportuno.

Destacó que el funcionamiento del equipo se basa en el estudio de los cambios físicos y eléctricos del tejido humano, subrayando el propósito de detectar un tumor antes de que el cáncer esté muy avanzado.

“Cuando se envía radiación al tejido, la radiación se contrae o no. Entonces, cuando estás enfermo, se amplía más el campo eléctrico o incluso se puede enfocar más en un punto. Esos cambios nos permiten obtener la imagen del tumor. Solamente entra una señal, cambia de forma y la captamos en la salida”, apuntó.

Describió que, al captar las señales modificadas mediante un algoritmo pueden producir la imagen del contenido. Asimismo, comentó que para la modelación se están usando maniquíes que emulan el cuerpo humano. “A nivel de simulación hemos hecho experimentos. Hicimos un modelo muy cercano o casi idéntico al tejido humano”.

Cabe destacar que el proyecto nace del Laboratorio en el Área de Radiofrecuencia de la UAM Reynosa Rodhe, donde han desarrollado estudios con antenas; sin embargo, en los últimos dos años han usado esa metodología para detectar enfermedades en humanos.

Añadió que la investigación se realiza en colaboración con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y con la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Colombia.