Tamaulipas reivindica su papel en la defensa de la soberanía y unidad nacional

– Conmemoran en el Ángel de la Independencia el 197 aniversario de la Victoria de Tampico, cuando México derrotó el intento español de reconquista

– Autoridades y representantes de Tamaulipas reivindican el valor histórico de un triunfo construido con la participación del Ejército, la Armada y la población de la región

Ciudad de México.- Septiembre 12 de 2026.- Tamaulipas reivindicó desde el Ángel de la Independencia su contribución histórica a la defensa de la soberanía nacional, al conmemorar el 197 aniversario de la Victoria de Tampico de 1829, gesta en la que las fuerzas mexicanas derrotaron el último intento de España por reconquistar el territorio nacional y contribuyeron a consolidar definitivamente la Independencia de México.

La ceremonia recordó los acontecimientos ocurridos en septiembre de 1829 en la región del río Pánuco, donde el Ejército Mexicano, la Armada, la población de Tampico y municipios de ambas riberas participaron en la defensa del país frente a una expedición española integrada por más de tres mil hombres.

En este acto, enmarcado dentro de los valores nacionales impulsados por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con Escolta de Bandera de personal de la Guardia Nacional, se rindieron honores a la Bandera Nacional y se interpretaron el Himno Nacional Mexicano, el Himno a Tamaulipas y el Himno a la Victoria de 1829, con la participación de la Banda de la Heroica Ciudad y Puerto de Altamira.

La conmemoración tuvo como eje el significado nacional de la Victoria de Tampico como expresión de unidad, patriotismo y defensa de la soberanía, así como la necesidad de preservar la memoria histórica de una región que desempeñó un papel determinante en la consolidación de México como nación independiente.

Como oradora principal del evento, la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, convocó a las nuevas generaciones a recuperar el orgullo por este episodio y reconocer el papel desempeñado por la sociedad de la región en la defensa de la nación.

“Hoy, desde la Columna de la Independencia -dijo- quiero invitar a todos los y las tampiqueñas y habitantes de la zona, a ambas riberas del río Pánuco y del Tamesí, a recuperar este orgullo, a conocer nuestra historia, a cuidar nuestras ciudades, a trabajar por ellas y a recordar que Tampico no es solamente lugar donde vivimos. Tampico es la historia que compartimos”.

Recordó que en 1829 México apenas comenzaba a consolidarse como país independiente cuando España intentó recuperar el territorio perdido mediante una expedición que desembarcó en las costas de Cabo Rojo, cerca de Tampico Alto, Veracruz.

“Fue entonces cuando Tampico y toda nuestra región entraron para siempre en la historia nacional”, afirmó. Destacó que la victoria no fue únicamente resultado de la acción de las fuerzas armadas mexicanas, sino también de la participación de la población de esta región del sur de Tamaulipas.

“El Ejército Mexicano y la Armada Nacional organizaron la defensa de nuestro territorio, pero aquella victoria no se escribió solamente con las armas de los soldados. Se escribió también con las manos de nuestra gente, con los pescadores que conocían cada movimiento del río, con los campesinos y artesanos que se incorporaron a la defensa”, expresó.

La alcaldesa Villarreal Anaya señaló que, tras la capitulación de las fuerzas españolas el 11 de septiembre de 1829, las banderas entregadas por el ejército invasor fueron trasladadas hasta la Ciudad de México como testimonio de una victoria cuyo significado trascendió a Tampico y a la región para convertirse en patrimonio histórico de todo México.

David Granados, presidente de Rescate Histórico de México Asociación Civil, destacó que la Victoria de 1829 representó la primera gran victoria del México independiente frente a una intervención extranjera y recordó que la rendición de las fuerzas invasoras permitió que tropas extranjeras entregaran sus armas y banderas antes de abandonar territorio nacional.

“La Victoria de 1829 es nuestra primera gran victoria contra una intervención extranjera en la vida del México como nación independiente”, expresó.

Granados Ramírez destacó también el carácter regional de aquella defensa, en la que participaron habitantes de Tamaulipas y Veracruz, particularmente de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Pueblo Viejo y Tampico Alto, unidos geográfica e históricamente por el río Pánuco.

En representación del presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, la presidenta del DIF municipal, Rosa Irma Luque Pérez destacó que la gesta de 1829 contribuyó a consolidar la soberanía nacional y subrayó que la defensa del país tuvo como elemento fundamental la fortaleza y participación de su pueblo.

A la ceremonia, a la que acudieron, entre otros, la Representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Lídice Francioli Villa y el general de brigada Estado Mayor Guardia Nacional, Juan Manriquez Moreno, coordinador estatal de la Guardia Nacional en la CDMX.

En este evento también se dio a conocer la intención de avanzar en la conformación de un comité organizador con la participación de las cinco ciudades vinculadas históricamente con la gesta, así como de instituciones y ciudadanos, rumbo a la conmemoración del Bicentenario de la Victoria de Tampico en 2029.

Asimismo, se planteó impulsar proyectos turísticos y culturales que permitan integrar una Ruta de la Victoria entre municipios de Tamaulipas y Veracruz, con el propósito de preservar la memoria histórica y proyectar nacionalmente la contribución de esta región a la defensa de la independencia y soberanía de México.

La ceremonia, organizada por la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México en colaboración la Presidenta del Centro Tampico de México A.C., Silvia García, y que convocó a tamaulipecas y tamaulipecos asentados en la capital del país concluyó con la colocación de una ofrenda floral, una guardia de honor y un minuto de silencio en memoria de quienes participaron en la defensa del territorio nacional en 1829.

A casi dos siglos de distancia, la Victoria de Tampico mantiene vigente su significado como una expresión de unidad nacional y defensa de la soberanía, y reivindica el lugar de Tamaulipas y de la región del Pánuco en uno de los episodios que contribuyeron a consolidar definitivamente la independencia de México.