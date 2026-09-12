Reitera SET: el asueto escolar solo será el 16 de septiembre

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 12 de 2026.- Ante los rumores de un posible receso escolar, llamado comúnmente “puente”, durante varios días con motivo de las fiestas patrias, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reafirmó que el único día oficial de asueto será el miércoles 16 de septiembre.

Indicó que el lunes 14 y el martes 15 de septiembre todos los centros educativos en la entidad, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, dependientes de la Secretaría de Educación, laborarán de manera normal, de acuerdo con lo establecido en el calendario escolar del ciclo 2026-2027.

Refirió que, a un par de semanas del inicio del ciclo escolar, los planteles educativos de Tamaulipas se encuentran trabajando de manera habitual, sin mayores complicaciones, garantizando que niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban una educación de calidad, acorde con el enfoque educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Subrayó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del Gobierno del Estado, que, a través de la Secretaría de Educación, impulsa una educación inclusiva, humanista y pertinente, en armonía con la visión social que está transformando a nuestro país.