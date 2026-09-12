Olga Sosa cercana a Padilla y Güemez; el bienestar llega de manera directa a la gente

La construcción de la súper carretera Golfo Norte, que inicia en octubre, generará empleos y economía en toda la región centro del estado

Padilla, Tamaulipas. – La senadora Olga Sosa Ruíz reconoció los avances de Padilla y Güemez, dos municipios vocación agrícola por donde cruzará la súper carretera Golfo Norte, al asistir como invitada a los informes de Ernesto Quintanilla Selvera y Lorenzo Morales respectivamente.

La presidenta de la Comisión de Agricultura en el Senado, destacó el impulso a la educación y la mejora de servicios públicos por parte de la administración municipal.

En su Segundo Informe de Gobierno, el presidente municipal, Enrique Quintanilla Selvera, destacó la inversión de su gobierno en obras de infraestructura educativa, equipamiento de escuelas, apoyo a estudiantes con transporte y útiles escolares; así como la mejora de los servicios públicos en la cabecera y la reparación de caminos rurales.

En su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó la colaboración estado, federación y municipios para detonar el desarrollo de las regiones de acuerdo a su vocación.

El mandatario estatal señaló que Tamaulipas y sus municipios están por encima de todo y afirmó que las y los alcaldes están todo el tiempo presente en las decisiones del Gobierno del Estado.

En este municipio el gobierno de Américo Villarreal ha invertido en la rehabilitación de calles, apoyo al campo con fertilizantes, tecnificación para el riego y diésel.

Adicionalmente la federación beneficia a tres mil 700 personas con apoyos sociales a grupos vulnerables.

En Güemez, el gobierno municipal se destaca por su cercanía a las comunidades y sus acciones para el mejoramiento de vivienda, principalmente para mujeres jefas de familia, destacó la Senadora de la República, Olga Sosa.

En su Segundo Informe, el alcalde José Lorenzo Morales Amaro, destacó las acciones coordinadas con el estado y la federación, para la realización de obras de infraestructura, seguridad pública, salud, educación y bienestar.

“Su presencia representa una muestra de cercanía; reconocemos el respaldo que su gobierno ha brindado a Güemez”, señaló el alcalde tras entregar el documento del Segundo Informe al gobernador Américo Villarreal Anaya.

En este municipio agrícola y ganadero, el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó las acciones coordinadas con el Municipio para combatir el avance del gusano barrenador, lo que permitirá, el corto plazo, reactivar la exportación de ganado.

Así mismo, el mandatario anunció la autorización de un paquete de obras de construcción y reparación de caminos a centros turísticos y zonas productivas. Además de las obras de infraestructura, agua potable, educación y salud.

Entre 2022 y 2026 se han aplicado 851 millones de pesos con recursos federales y estatales y este año se han beneficiado más de cuatro mil personas a través de los programas sociales.