Gobernador Américo Villarreal fomenta la unidad de Tamaulipas: Olga Sosa

La política humanista y colaborativa; así como la suma de esfuerzos estado, federación y municipios, dan resultados en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La senadora de la República, Olga Sosa Ruíz, destacó la visión municipalista del gobernador Américo Villarreal Anaya al asistir a los informes de gobierno de los alcaldes tamaulipecos.

“Hacemos equipo con el gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar una legislación emanada desde el territorio. El gobernador fomenta la unidad de nuestro Tamaulipas con su presencia en los informes de Gobierno”, enfatizó Olga Sosa, tras atestiguar los informes de Praxedis Guajardo Reyna, de Hidalgo y Eduardo Gattás Báez, de Victoria.

El gobernador Américo Villarreal destacó las políticas públicas para fortalecer y ampliar las capacidades de los ayuntamientos, manteniendo un gobierno de territorio y cercano a la gente.

En Ciudad Victoria, el mandatario agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la realización de obras como la segunda línea del acueducto; los programas de bienestar y la construcción de la súper carretera del Golfo de México.

Además, estado y federación invierten en este municipio 13 mil 400 millones de pesos, destacando más de 4 mil millones de pesos en obras públicas y 312 millones en útiles, becas y uniformes escolares.

En el Segundo Informe de su quinto año de gobierno, el alcalde Eduardo Gattás Báez, enlistó obras y acciones de su administración entre las que destacan la liquidación de la deuda de 103 millones de pesos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pavimentaciones y servicios públicos como la recolección de basura.

Gattás Báez enfatizó la cercanía con la ciudadanía a través del día del pueblo, en el que se escucha y atiende a la población para encontrar soluciones a sus demandas.

En Hidalgo destacan obras de agua y de vivienda

En su segunda rendición de cuentas al pueblo de Hidalgo, el presidente municipal Praxedis Guajardo enlistó los logros alcanzados en infraestructura educativa, pavimentaciones, agua potable para las comunidades, mejoramiento de vivienda, campo y seguridad en coordinación con el estado y la federación.

En este municipio con vocación ganadera y turística federación y estado apoyan con obras de infraestructura, construcción de viviendas bienestar y programas sociales que benefician a cinco mil 500 personas, entre adultos mayores, mujeres, jóvenes y estudiantes, con una inversión anual de 205 millones de pesos.

De igual forma destaca la construcción de cien casas de la CONAVI y la reparación de las compuertas de la presa Pedro José Méndez.