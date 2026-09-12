Por: Raúl Terrazas Barraza

Comienza elección para 19 mil cargos

Son poco más de 19 mil cargos públicos los que estarán en juego durante las elecciones que organizan el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos electorales de las entidades federativas, en virtud de que debe renovarse la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por tanto, la elección 2026-2027 es concurrente y su fase correspondiente a los estados comienza este domingo a nivel nacional.

En el Polyforum del Parque Bicentenario, a partir de las diez y media de la mañana, se realizará este domingo la sesión del Consejo General del IETAM para declarar la apertura de las fases comprendidas para la elección; obvio, habrá ceremonia cívica de por medio, en la que estarán todas y todos los responsables del organismo electoral tamaulipeco.

A nivel nacional, el arranque del proceso electoral ya se dio hace tres días y estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, cuya intención es lograr que las y los mexicanos puedan elegir con toda libertad a 500 diputados federales, 17 gobernadores, diputadas y diputados de 31 congresos estatales del país, alcaldes para mil 802 ayuntamientos, mil 890 sindicaturas, 14 mil 365 regidurías, 23 presidencias de juntas municipales, 23 sindicaturas y 92 regidurías de esas juntas, así como 299 presidencias de comunidad.

El juego político, en el que desde los partidos políticos serán propuestas la mayoría de las candidaturas, comienza y será en las próximas semanas cuando cada uno de esos organismos de interés público deba afinar sus reglas para nominar a los candidatos que, tras las precandidaturas, sean aquellos que más les convengan para liderar en votos el día de la elección.

Por fortuna, Tamaulipas es una de las entidades en donde los procesos electorales de los últimos tiempos han obtenido una alta calificación, en especial si se toma en cuenta que uno de los parámetros principales es tanto la participación ciudadana como la confianza en la organización de las votaciones, el conteo de los votos y la entrega de los paquetes electorales a los consejos municipales y distritales, al grado de que la certeza y la resolución de inconformidades por las vías legales son la fortaleza de los resultados obtenidos en Tamaulipas.

Es válido decir también que, si el INE, en voz de su presidenta, la consejera Guadalupe Taddei Zavala, se declaró listo para la organización de la elección federal y aseguró que respaldará a los institutos estatales, estos, como el IETAM, también están más que listos, sobre todo porque consejeras, consejeros y funcionarios de los organismos electorales llevan en muy poco tiempo muchas elecciones, incluida la última, en la que las y los integrantes del Poder Judicial fueron votados en las urnas.

Por si se veía muy lejos el inicio del proceso electoral, la realidad es que ya está aquí y todos los actores de la política deberán sujetarse a los preceptos establecidos en las constituciones General de la República y de Tamaulipas, las leyes que de ellas emanan, los reglamentos, lineamientos y acuerdos que deben tomarse desde los consejos generales electorales para que nada, en absoluto nada, se haga fuera del contexto legal.

En virtud de esto último es que, en el evento de declaración de apertura del proceso electoral en Tamaulipas, se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la cual serán revisados y aprobados media decena de acuerdos que son elementales para esta primera fase.

Los otros

El gobernador de la entidad, doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo en los municipios de Hidalgo y Victoria para asistir a las sesiones solemnes de los cabildos, en las cuales los alcaldes Práxedis Guajardo Reyna y Eduardo Gattás Báez, respectivamente, dieron a conocer el estado que guardan las administraciones que tienen a su cargo.

Para el presidente municipal de la capital de Tamaulipas es el quinto informe, ya que en 2024 alcanzó la reelección tras obtener el respaldo de su partido, Movimiento Regeneración Nacional, luego de sacar de la jugada a varios prospectos que pretendían adelantarse, entre ellos el empresario de productos de limpieza Jorge García y el doctor Marggid Rodríguez Avendaño, quienes, por cierto, están de nuevo listos para entrarle a las encuestas que llevará a cabo el presidente del Consejo Estatal de Regeneración Nacional, Rómulo Pérez Sánchez.

En su intervención durante la sesión realizada en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, del Centro Cultural Tamaulipas, el titular del Poder Ejecutivo estatal hizo ver que existe una inversión estatal y federal sin precedentes, cercana a los 13 mil 500 millones de pesos, para impulsar proyectos.

Cerca de la mitad de esos recursos corresponden a programas estratégicos y obra pública estatal, relativos a infraestructura urbana e hidráulica, mejores servicios y bienestar para las personas, de tal manera que impactan en la transformación de la ciudad, porque le dan una imagen moderna y diferente desde la perspectiva urbana.

Habló del alcance que tienen los programas federales de Bienestar, mismos que son ejecutados con una inversión de ocho mil 132 millones de pesos para más de 61 mil beneficiarios, y que para educación se autorizaron más de 300 millones de pesos en útiles, becas, uniformes y conectividad.

En su informe, el presidente municipal de Victoria destacó la determinación del gobernador Villarreal Anaya para que, a través del Fondo de Capitalidad, pudieran destinarse recursos para obras que la población demanda y, desde luego, la intervención del Gobierno del Estado para lograr la inversión de más de mil 500 millones de pesos para la ejecución de la obra que permitirá a las y los victorenses contar con la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero, a fin de resolver la demanda de agua para uso y consumo humano.

En el informe del alcalde estuvieron secretarios del gabinete estatal, entre ellos el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, de Obras Públicas; el doctor Ricardo Guerrero Morales, de Salud; la doctora Silvia Casas González, de Bienestar; así como diputados locales y legisladores federales.

Hay quien dijo que el informe en Victoria sirvió de pasarela para aspirantes a la alcaldía, ya que es uno de los municipios en los que no hay reelección; sin embargo, los actores principales fueron el mandatario estatal y el presidente municipal.