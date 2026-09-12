Evalúa Secretario de Salud programas prioritarios y de atención de los Distritos de Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Doce distritos, un mismo objetivo, transitar hacia una verdadera rectoría territorial y coordinación táctica en todo Tamaulipas, así lo estableció el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, al presidir la “Reunión de Capacitación y Planeación Operativa”, dirigida a las y los directores de los Distritos de Salud para el Bienestar.

En el marco del modelo MAS-Bienestar, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, esta actividad fortaleció el trabajo interinstitucional y unificó criterios bajo una sola estrategia de protección sanitaria: garantizar servicios de calidad, resolutivos y centrados en las necesidades reales de las familias tamaulipecas.

“Trabajar en equipo nunca ha sido una opción, ha sido una obligación con la gente de Tamaulipas. Cada distrito, cada coordinación, cada área administrativa es una pieza de un mismo sistema que solo funciona unido. Ningún resultado en salud pública se ha logrado desde el aislamiento, siempre ha sido, y seguirá siendo, producto del esfuerzo colectivo”, destacó el secretario de Salud durante su participación.

Al confiar en la experiencia y el compromiso de cada titular, Guerrero Morales los exhortó a traducir el diagnóstico de sus territorios en decisiones medibles y metas absolutas, “el llamado es a construir soluciones y trazar rutas comunes para que este ejercicio no se quede en el papel, sino que convierta las brechas operativas en acciones correctivas que protejan verdaderamente a la población”, dijo.

Durante la jornada, se establecieron las Metas Trazadoras para el 2027 estructuradas por Curso de Vida e Inteligencia Epidemiológica. Estas abarcan programas prioritarios como vigilancia epidemiológica, vectores, zoonosis, adulto mayor, salud mental, VIH/VHC, tuberculosis, salud materna y reproductiva, tamizajes oncológicos, infancia, vacunación universal y prevención de la violencia.

De igual manera, se delinearon las estrategias para la atención integral Cardio-Renal-Metabólica, la consolidación del Primer Nivel de atención y la estrecha articulación operativa con la COEPRIS para identificar y controlar los riesgos desde su origen en cada distrito.

Al encuentro estatal, asistieron la directora de Planeación y Desarrollo del Sector Salud, Loyda Ramírez López; la directora de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado; el director de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos Arturo González Castro; la directora de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; el director de Administración y Finanzas, Adrián Villanueva Gómez; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; el coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública de Tamaulipas, Raúl Ernesto Huidobro Guevara, así como los 12 directores de los Distritos de Salud para el Bienestar del estado.