EMPATAN CORRECAMINOS Y CANCÚN EN AGARRÓN

-De último minuto las Iguanas le sacan la igualada al ave universitaria

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se le escapó el festejo de un triunfo cuando al minuto 90 José Rodríguez marcó el empate a 2 tantos, en duelo que cumplió la fecha 8 del Apertura 2026.

El cuadro que dirige Gabriel Pereyra arribó a 12 unidades con récord de 3 triunfos, 3 empates y 2 descalabros.

Juego intenso en donde el conjunto azulnaranja nunca bajó los brazos, aspecto que fue reconocido por los Leales que corearon y aplaudieron la entrega del equipo de casa que estrenó su uniforme conmemorativo por el 46 aniversario del club.

En las acciones de juego Christopher Trejo al minuto 12 se encargó de romper el cero, luego de clarear el esférico ante la salida de Reséndez para poner al frente a las Iguanas.

Pero fue al minuto 23 cuando Wili Guzmán puso un centro preciso a “La Cobra” Bryan Mendoza quien remató de cabeza para el empate a un tanto.

En la complementaria dio resultado el ajuste hecho por “El Místico” Pereyra, pues Tomás Sandoval asistió al colombiano Duván Mina quien obsequió una exquisita anotación al empalmar con parte interna sin ángulo de disparo, para ponerla pegado al poste y anidar el de la ventaja al ’78.

Correcaminos insistió y estuvo cerca del tercero, pero fue Cancún quien corrió con suerte y Rodríguez le ganó en la marca a la zaga local para prender en linderos del área y anotar el del empate al minuto ’90.

Por burlarse en el festejo fue pintado de amarillo y en la compensación, una artera falta sobre Oliver Pérez le costó la segunda y fue el único expulsado del encuentro.

No hubo tiempo para más y con la igualada, Correcaminos viajará a La Paz donde enfrentará al Atlético en actividad de la fecha 9, el próximo sábado a las 21:00 horas en el Guaycurá.