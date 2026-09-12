Desde Güémez, Américo destaca clima de unidad y humanismo para el bienestar de las y los tamaulipecos

-El jefe del Ejecutivo estatal, presenció el informe del alcalde José Lorenzo Morales

Güémez, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que en el municipio de Güémez hay resultados que se han conseguido en colaboración, en un clima de unidad y entendimiento, que son valores de la política humanista que hoy se vive en nuestro estado.

“Tenemos entonces una agenda colaborativa y la presencia del Gobierno del Estado en Güémez responde a la demanda que nos plantea el señor presidente con el fin de que cada dependencia del Ejecutivo pueda traer a esta tierra obras, recursos, programas y apoyos”, afirmó.

El gobernador asistió la tarde de este viernes al segundo informe del presidente municipal de Güémez, José Lorenzo Morales Amaro, en el Auditorio Municipal y reiteró que el mensaje principal de su visita a este evento es evaluar las áreas de oportunidad para fortalecer las acciones que se están haciendo y que se puede hacer proponer para mejorar algunas condiciones.

“Estamos aquí porque los tenemos presentes siempre en todas las decisiones del Gobierno del Estado para buscar una mejor oportunidad y calidad de vida para todos los habitantes de nuestra entidad y de nuestros 43 municipios”, dijo.

Américo Villarreal expresó que la idea y la semilla del concepto del municipio libre se encuentra entre los grandes pilares del humanismo mexicano, por ello este ejercicio de acompañar a las y los presidentes municipales responde a esa vocación municipalista, “que es una fórmula de ejercer el poder efectivo, justa e inteligente”.

Luego de expresar su afecto personal y familiar que lo unen a este municipio, el gobernador dio a conocer que con el apoyo del Estado, este año se va a terminar la carretera del ejido El Olmo al Centro Recreativo del Tigre y la carretera de la Luz del Campesino a La Presita.

También expuso que en Güémez, entre 2022 y 2026 se ha aplicado una inversión estatal y federal por 851 millones de pesos y sólo este año, a través de los Programas para el Bienestar, se apoya en forma directa a 4,000 beneficiarios, esfuerzo que se complementa con alimentación para las familias, con desayunos escolares, becas y útiles, atención a personas con discapacidad y servicios de salud.

Agregó que se respalda a los productores con fertilizantes, semilla de sorgo y maíz, mejoramiento genético, huertos de transporte o asistencia técnica y sistemas de riego, además de acciones para enfrentar la sequía y aprovechar mejor el agua, el suelo y la vegetación.

Además, se avanza en la pavimentación y rehabilitación de vialidades, en la conservación de la carretera Victoria-Caballeros-Santa Engracia y se instala internet satelital a escuelas rurales.

“Vamos a seguir haciendo equipo; de nuestra parte, vamos a seguir respaldando al campo, mejorando los caminos y acercando bienestar a las comunidades, porque la transformación tiene mucho más sentido cuando se construye desde cada municipio y con la participación de su gente”, expresó.

Luego de agradecer la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya, el presidente municipal de Güémez, Lorenzo Morales Amaro, reconoció el respaldo que el Gobierno del Estado ha brindado a esta comunidad y valoró profundamente la disposición para escuchar, acompañar las gestiones y construir soluciones en beneficio de todas las familias.

Reconoció que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno no solamente permite alcanzar mejores resultados, sino también fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

“En ese esfuerzo ha sido fundamental la coordinación con el gobierno de Tamaulipas. Señor gobernador Américo Villarreal Anaya, compartimos con su gobierno la convicción de que el servicio público debe de tener un profundo sentido humano y que toda acción gubernamental debe de colocar en el centro la dignidad y el bienestar de las personas”, mencionó.

Destacó que de parte del gobernador han encontrado apertura para presentar las necesidades del municipio y sumar esfuerzos en favor de la salud, la educación, el bienestar, la seguridad, el campo, la infraestructura y los servicios básicos.

“Nuestro reconocimiento sincero y también nuestra disposición de continuar trabajando institucionalmente junto a usted y junto a las dependencias del Gobierno del Estado”, puntualizó.

Como parte de su visita a este municipio, el gobernador convivió con las familias reunidas en la plaza principal, en donde también atendió peticiones y dio indicaciones a sus colaboradores para dar seguimiento a los diferentes planteamientos.

Este sábado, el gobernador estará presente en los informes de los presidentes municipales de Hidalgo y Victoria.