Se suma la Técnica 12 a Jornada de Concientización sobre gravedad del abuso sexual y maltrato infantil

Porque la prevención es la mejor manera de evitar que se cometa algún delito, en la Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Francisco Javier Mina” se llevó a cabo la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, para que conozcan cómo defenderse, pero también que conozcan las formas de violencia en su contra y que asimismo no las cometan.

La jornada de concientización se llevó a cabo durante la asamblea cívica del pasado lunes 7 de septiembre, donde el director, Profr. Guadalupe Manuel Torres Arellano dirigió un mensaje a toda la comunidad estudiantil, resaltando la importancia de informarse, cuidarse y protegerse entre todos, puntualizando que todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, con amor, respeto y seguridad.

Dentro de su mismo mensaje, el director hizo un llamado a los alumnos a tener la confianza de alzar la voz, a decir NO ante cualquier situación que los haga sentir incómodos y a acercarse con sus maestros, orientadores o padres de familia, ya que deben saber que no están solos, que el bienestar y la seguridad de los alumnos es lo más importante, exhortando a seguir

trabajando juntos, padres de familia y docentes, por una infancia feliz y protegida.