Reconoce y celebra SET legado educativo de la Escuela “Simón Bolívar” a 43 años de su fundación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Valores, principios y conocimientos son el legado que la Escuela Primaria “Simón Bolívar” ha dejado a miles de estudiantes que han pasado por sus aulas a lo largo de más de cuatro décadas de existencia y que merece ser reconocido, expresó Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, al participar en la celebración del 43 aniversario de la institución.

Resaltó que una historia de tantos años sólo es posible con docentes que se entregaron a la noble labor de la educación, quienes dieron todo por las generaciones de victorenses que pasaron por sus aulas. Reconoció también el trabajo de las y los maestros actuales y felicitó a su director, el profesor Jorge Eguía Salinas.

Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por su respaldo total al sector educativo y subrayó el trabajo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para coordinar esfuerzos en beneficio de las nuevas generaciones de estudiantes en Tamaulipas.

Por su parte, el director destacó el compromiso de las y los docentes fundadores del plantel, que, liderados por el profesor Eusebio Hernández Tristán, dejaron huella a su paso por la institución, y pidió un minuto de aplausos como muestra de reconocimiento a su labor.

Como parte de la celebración, se realizó la develación de una placa conmemorativa que resalta los 43 años de trabajo, constancia y formación en beneficio de las niñas y los niños de la capital, formándolos en conocimientos y valores que guían sus vidas adultas.

En la conmemoración participaron estudiantes, docentes, personal de apoyo, madres y padres de familia, así como exalumnos y exmaestros.

La Escuela Primaria “Simón Bolívar” fue fundada en septiembre de 1983 y ha tenido un crecimiento constante en lo académico y en infraestructura. Actualmente cuenta con 18 grupos de primero a sexto grado y atiende a un promedio de 500 estudiantes.