Promueven venta de shampoo orgánico elaborado por alumnos del CBTA 271

En el entendido de que las carreras técnicas que se imparten pueden servir a los estudiantes para auto emplearse, quienes cursan el 5° semestre de la carrera de Técnico Agropecuario en el CBTA 271, estuvieron promoviendo la venta de shampoo artesanal en el marcado rodante.

Así dio a conocer lo anterior la Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, quien refiere que este producto artesanal elaborado por los alumnos bajo la supervisión del catedrático de la materia, está hecho a base de sábila, libre de sales y parabenos, puntualizando que de esta manera se demuestra que la práctica Carrera de Técnico Agropecuario es fundamental en la preparación académica de los estudiantes.

Dijo asimismo que hubo una respuesta positiva por parte de la sociedad a la promoción de dicho shampoo, por lo que se agradece la confianza al trabajo de los alumnos adquiriendo el producto.