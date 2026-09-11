Presentará SET resultados de la prueba Tamaulipas Aprende

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informará los resultados de la prueba “Tamaulipas Aprende”, con el propósito de dar a conocer en detalle el nivel de conocimientos que poseen las y los estudiantes de educación básica en el estado, indicó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Señaló que el próximo lunes, en rueda de prensa, se expondrán los datos obtenidos con dicha prueba, que se aplicó a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria y tercero de secundaria, la cual evalúa conocimientos en áreas básicas como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias.

“El lunes estaremos dando a conocer los resultados de una prueba que es más poderosa que PISA, que se llama Tamaulipas Aprende. ¿Por qué es más poderosa? Porque PISA nada más la contestaron 3 mil alumnos de Tamaulipas y “Tamaulipas Aprende” la contestaron 700 mil alumnos, y es sobre lo mismo: matemáticas, español y ciencias. Entonces, queremos plantearles un análisis, incluso hacerles un comparativo con PISA, pero hay buenas noticias para Tamaulipas”, enfatizó.

Respecto a la encuesta que se les aplicó a las y los docentes sobre el uso de los celulares en las escuelas, compartió que ya se tienen los resultados y que, del millón de maestros que participaron, el 86 por ciento rechazó el uso de estos dispositivos en las aulas.

Indicó que el lunes también se reunirán todos los secretarios de Educación de los estados con Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, para abordar dos temas: uno, la construcción de los nuevos planteles de bachillerato Margarita Maza, de los cuales se construirán seis en Tamaulipas; y el segundo, la prohibición de los celulares en las escuelas.

“El tema no es que quede fuera la tecnología; es una gran herramienta. El tema es que las redes sociales ya están descontroladas. Ya vieron que afectó los resultados de PISA en los 91 países, que cayó la lectura y comprensión dramáticamente. El responsable tiene nombre: es el teléfono celular”, precisó.

Valdez García aseguró que, una vez que concluyan los foros estatales sobre el uso de los celulares en las escuelas, las autoridades educativas en el país tomarán una decisión, a la cual se sumará Tamaulipas, siempre salvaguardando lo más importante: el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, que, bajo la guía del gobernador Américo Villarreal Anaya, refrenda su compromiso con el sector educativo, garantizando que en las escuelas existan las condiciones óptimas para que se tenga un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, con base en los valores y principios del humanismo mexicano.