POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Elecciones de 2027, última llama al nepotismo

En 2027 los gobiernos estatales y los partidos políticos tendrán oportunidad de demostrar su convicción con los principios de anti-nepotismo y su congruencia entre el discurso y el actuar con ética, evitando caer en la tentación de asegurar candidaturas a familiares. Legalmente la aprobación de la reforma que pone límites a esa práctica, entrará en vigor hasta 2030, de tal manera que cada quien de acuerdo a su ética decidirá como procede.

En otras palabras, en los comicios de 2027 se puede practicar el nepotismo sin agravio de la ley, pero con deterioro de imagen pública para quien lo practique. Para los de Morena representará una insubordinación a la sugerencia de su máximo liderazgo nacional, el de la presidenta Sheinbaum, quien ya hizo un llamado a evitarlo.

Habrá quienes piensen, que el cargo les dura 6 años y la familia es para toda la vida. Esa es la disyuntiva y dentro de 4 meses, atendiendo a los tiempos electorales, sabremos que pesó más, si el aspecto filial, los principios e incluso la preservación de una imagen pública.

NO PREOCUPA EL RETIRO DE VISAS POR PARTE DE EU. – La presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo este viernes su conferencia matutina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en el marco del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, se refirió a las visas retiradas por Estados Unidos a algunos mexicanos, y dijo que, si bien es una atribución del país vecino, no se puede tomar como un equivalente a una carta de antecedentes penales o de buena conducta. Este sábado la presidenta de México visitará los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Retomando la conferencia matutina de Chiapas, en ese escenario la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján explicó como funciona el filtro de seguridad, el cual se basará únicamente en pruebas delincuenciales e información proporcionadas por instituciones oficiales mexicanas.

EL FILTRO DEL INE A CANDIDATOS. – También se confirmó, que el INE ya integró una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, asimismo se trabaja en integrar una metodología única, para evaluar los perfiles, y con esa información emitir un dictamen, sobre la existencia de riesgo.

Además, se contempla una revisión voluntaria por parte de los partidos, quienes podrán entregar, si así lo deciden, sus listas de aspirantes, así lo hizo muchos años el PRI cuando fue gobierno, pero a través de Gobernación.

Esa revisión voluntaria pasaría por los filtros del Gabinete de Seguridad, Fiscalía General de la República, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), y el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), quienes de acuerdo a sus bases de datos alertarán a las organizaciones políticas quedando a su criterio, el mantener una candidatura o retirarla.

Usted se preguntará, por qué dada esa información, la autoridad competente no actúa, seguramente porque se carece de pruebas contundentes para proceder, y el tema se queda en que la persona tiene malos antecedentes, y se especula sobre sus nexos con grupos delictivos.

En fin, el tema aquí es político y no de seguridad.

SUPERCARRETERA QUE CONECTA A PADILLA. En Padilla, donde el Gobierno de Estado ha ejercido alrededor de 731 millones de pesos, entre 2022 y 2026, el gobernador Américo Villarreal Anaya desarrolló su agenda de actividades, e invitó a los habitantes a aprovechar las oportunidades del arco carretero Golfo de México, una supercarretera de cuatro carriles, que cruzará por este municipio.

Esta obra la impulsa la presienta Claudia Sheinbaum, asimismo el Estado realiza acciones de trabajo para mejorar la conectividad del municipio con la rehabilitación de caminos rurales.

Padilla, una población emblemática en la historia de México, fue oportunidad para que el gobernador Américo Villarreal, recordará el capítulo del fusilamiento del ex emperador Agustín de Iturbide en 1824. No pasó por alto la tradición pesquera de la región, además, sede de campeonatos nacionales con participación internacional.

Así en el dia a día, el gobernador, se ha dado a la tarea de recorrer los municipios, ver de cerca a su gente, escuchar sus necesidades de comunidad, para incorporar acciones en su agenda de trabajo, que las resuelva.