Lleva Gobierno de Soto la Marina atención médica a comunidades donde se cerraron Unidad Médicas del IMSS

Ante el cierre de Unidades Médicas del IMSS en comunidades rurales de Soto la Marina por cuestiones de tipo administrativo, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, dispuso que la Dirección de Salud del Ayuntamiento se encargue de atender con brigadas las consultas médicas en los Ejidos La Piedra, “El Esmeril, El Charco y El Verde Chico.

Así lo dio conocer la propia Alcaldesa, que indica que los miércoles se estará atendiendo en el Ejido El Esmeril y los jueves en La Piedra, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y que se estará programando el día para las otras dos comunidades donde ya no funciona la Unidad Médica.

Precisó la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, que la brigada estará integrada por médico y equipo de enfermería, quienes llevarán medicamento, en el entendido de que como la salud no puede esperar, se acerca la atención médica a la población.