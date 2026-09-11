Invita Secretaría de las Mujeres a apoyar el emprendimiento femenino en Ciudad Victoria

-“Mujeres que Emprenden” se realizará este sábado 12 de septiembre, en horario de 16:30 a 21:00 horas, en el Patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Con el propósito de reconocer e impulsar el emprendimiento femenino y fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la Secretaría de las Mujeres organiza la Mercadita “Mujeres que Emprenden” este sábado 12 de septiembre, en el Patinadero de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, informó que estas acciones forman parte del trabajo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para ampliar las oportunidades de las mujeres y contribuir a la prevención de las violencias.

Comentó que en esta edición, organizada a través del Centro LIBRE para las Mujeres en Victoria, participarán más de 60 emprendedoras, quienes ofrecerán productos como alimentos, ropa, postres y artículos diversos.

Asimismo, agregó que habrá módulos de atención donde podrán conocer los servicios gratuitos y las herramientas que ofrece la Secretaría de las Mujeres.

“Mujeres que Emprenden Mercadita” se realizará de 16:30 a 21:00 horas, con entrada libre y en un ambiente familiar, por lo que se invita a la ciudadanía a disfrutar de una tarde diferente, y apoyar el talento y esfuerzo de las emprendedoras.