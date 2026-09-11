Inicia Tamaulipas la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2026”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y brindar certeza jurídica a las familias tamaulipecas sobre su patrimonio, dio inicio en Tamaulipas la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2026”, encabezada por el Gobierno de México y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

En representación del secretario General de Gobierno, el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, presidió el arranque de esta campaña, durante el cual destacó la importancia de promover entre la población el otorgamiento de testamentos como una herramienta para prevenir conflictos y garantizar que la voluntad de las personas respecto a sus bienes y derechos sea respetada.

Beas Gámez señaló que el testamento constituye un acto de responsabilidad hacia las propias personas y sus familias, ya que permite evitar incertidumbres y controversias, al tiempo que brinda tranquilidad y seguridad jurídica sobre el patrimonio construido a lo largo de una vida.

Recordó que esta campaña nacional surgió en 2003, cuando la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Notariado Mexicano, impulsó una estrategia para fomentar entre la sociedad una cultura de previsión y responsabilidad. A 23 años de su creación, “Septiembre, Mes del Testamento” llega a su vigésima cuarta edición como un esfuerzo consolidado para facilitar el acceso de la población a este instrumento jurídico.

El subsecretario reconoció la participación y compromiso del Colegio de Notarios del Estado de Tamaulipas, cuya labor resulta fundamental para acercar orientación y certeza jurídica a las familias, así como para fortalecer la cultura de la legalidad en la entidad.

Asimismo, subrayó que las y los notarios tamaulipecos deben desempeñar su función con estricto apego al marco constitucional y legal que regula su actividad, garantizando procesos basados en la confianza, el profesionalismo y la seguridad jurídica.

Desde el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, se refrendó el compromiso de impulsar políticas y acciones que coloquen a las personas en el centro, acercando servicios y herramientas jurídicas que permitan a las familias tomar decisiones responsables y proteger su patrimonio.

Finalmente, Jorge Luis Beas Gámez hizo un llamado a la ciudadanía para aprovechar durante septiembre esta oportunidad de prevenir y brindar certeza a sus familias, al tiempo que reiteró el compromiso de la Secretaría General de Gobierno de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México, el Colegio de Notarios y las instituciones participantes para fortalecer la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos de las y los tamaulipecos.