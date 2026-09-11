Impartió el DIF conferencia “Rompiendo el silencio” por la salud mental

“Rompiendo el silencio” por la salud mental de los jóvenes, fue el título de la conferencia que bajo los auspicio del DIF Tamaulipas, se dictó en este población en el Auditorio Municipal, donde se contó con la presencia de la presidenta del Sistema DIF Soto la Marina, María Fernanda Jiménez Vázquez.

El conferencista fue el Lic. Eduardo del Villar, quien estuvo acompañado por un grupo de especialistas en la materia abordaron temas como las adicciones, la salud mental y la importancia de pedir ayuda cuando se siente que algo no está bien, ya que se busca que que cada joven sepa que no tiene que enfrentar sus problemas en silencio. Que hablar, acercarse a alguien y pedir ayuda puede ser el primer paso para cambiar una historia

Por parte de la Presidenta del DIF municipal se agradeció a la Dra. María de Villarreal por impulsar iniciativas tan necesarias en apoyo de los jóvenes, y al Departamento de Atención a Jóvenes del DIF Tamaulipas por acercar estos espacios de prevención, escucha y orientación a Soto la Marina.