Por: Raúl Terrazas Barraza

Presidenta y universitarios

La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tuvo el reconocimiento de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Ciudad Victoria para hablar con la población sobre el Segundo Informe de la administración del país que tiene a su cargo, dado que convivió con estudiantes y docentes en el Polyforum del Parque Bicentenario, recinto que reunió a miles de personas para escuchar los resultados del Gobierno de México.

Las y los integrantes de la comunidad universitaria llegaron con anticipación a su encuentro con la titular del Poder Ejecutivo Federal para otorgar su respaldo y reconocimiento por la definición de políticas que permiten que la educación superior mantenga su nivel y abra posibilidades a la juventud para contar con espacios en todas las carreras, además de apoyos como las becas que también llegan a estudiantes de licenciatura.

Cabe señalar que, durante sus visitas a la entidad, la doctora Sheinbaum Pardo ha convivido estrechamente con la comunidad universitaria, alumnas, alumnos y docentes, recibiendo muestras de gran calidez y empatía. Este vínculo se manifiesta tanto en la dimensión principialista como en la operativa de los programas del gabinete presidencial, con especial énfasis en las acciones destinadas al apoyo de grupos vulnerables.

En presencia del rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, la distinción que la presidenta de México hizo a los estudiantes fue elocuente, porque dijo querer darles un saludo especial, ya que siempre la reciben con mucho cariño, y felicitó además a maestros y maestras de la institución.

Por el contacto institucional, al final de la visita para hablar sobre el Informe del Gobierno Federal, el rector revalidó el compromiso de la UAT para fortalecer la calidad académica, la innovación educativa y la vinculación con los proyectos y programas nacionales de beneficio social.

La deferencia de la mandataria del país con las y los universitarios se originó también por el respaldo expresado en pancartas y lonas que portaron y que, de alguna manera, motivó la toma de fotografías de la doctora Sheinbaum Pardo con estudiantes, a quienes dio las gracias. Obvio, este encuentro emotivo confirma el vínculo de respeto y colaboración entre el Gobierno de México y la UAT, institución que está afianzada como pilar en la transformación educativa y social de Tamaulipas y de México.

Los otros

El Instituto Electoral de Tamaulipas invita ya a la Ceremonia Cívica y Sesión Extraordinaria Solemne para el inicio del Proceso Electoral Ordinario 2026-2027. El lugar será el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú del Parque Bicentenario este domingo 13 de septiembre y comenzará a las diez y media de la mañana.

Son anfitriones el presidente del Consejo General, licenciado Juan José Ramos Charre, y sus compañeras y compañeros consejeros: Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Mtra. Marcia Laura Garza Robles, Mtro. Eliseo García González y el licenciado Alfredo Díaz Díaz, así como el secretario ejecutivo, ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz.

Obvio, acuden las y los representantes de los partidos políticos ante el propio Consejo: licenciada Esmeralda Peña Jácome, del Verde Ecologista; José Guadalupe Soto Estrada, de Movimiento Ciudadano; Arsenio Ortega Lizano, del PT; Felipe Flores García Repper, de Regeneración Nacional; Teodoro Molina Reyes, del Revolucionario Institucional; Luis Tomás Vanoye Carmona, de Acción Nacional; David Valenzuela Barrios, de PAZ, y Pedro Humberto Quintero Acosta, de SOMOS.

El inicio del proceso electoral está pautado en cuatro tiempos: la recepción de asistentes; la ceremonia cívica a las once de la mañana; la sesión extraordinaria y solemne en la que se hará la declaratoria del arranque del proceso poco después; y la aprobación de los acuerdos que darán forma a cada paso mediante el cual se organizarán las elecciones concurrentes para elegir alcaldes y sus cabildos, diputados locales y federales.

La Secretaría General de Gobierno, que encabeza el licenciado Héctor Villagrán González y de la cual depende la Dirección General de Notarías, respalda de muy buena lid la campaña Septiembre, Mes del Testamento 2026, con la idea de avanzar en la cultura de la prevención y dar certeza jurídica a las familias de la entidad sobre los patrimonios que han formado a lo largo de su vida.

Durante este mes, por la colaboración del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y su representación en la entidad y en las ciudades, cualquier trámite relacionado con testamentos tiene un tratamiento especial, sobre todo en los costos, pero sin perder de vista que son también un acto de responsabilidad familiar, porque su elaboración o actualización sirve para que no haya dudas ni pleitos por los bienes que dejan las personas tras sus fallecimientos.

La cultura de procurar los testamentos es que deben verse como herramientas que previenen conflictos y garantizan que la voluntad de las personas sea respetada; por eso, la Secretaría General puso en marcha la estrategia con la participación del subsecretario, licenciado José Luis Beas Gámez.

El funcionario hizo ver que esta campaña está en su vigésima tercera edición, porque comenzó en 2003 y, desde entonces, en las oficinas notariales las personas obtienen orientación y realizan trámites para dar certeza jurídica a las familias, factor que impacta en la cultura de la legalidad en Tamaulipas.

Aunque el único dato que falta es cuántos testamentos se formulan durante septiembre desde 2003, para establecer una diferencia con los otros meses del año y, al mismo tiempo, definir si la cultura del testamento ya permeó en la sociedad, ello en virtud de que siempre existen comentarios sobre los grandes líos generados, incluso por la interpretación de los testamentos.

De las noticias buenas de las que siempre vale la pena hablar están las que salen de la oficina del ingeniero Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, como eso de que hay un paquete de obras que implica una inversión superior a siete mil millones de pesos. Entre ellas, el inicio del puente Libre Comercio de Nuevo Laredo; la conclusión del puente vehicular de Magueyes, de la carretera Victoria-Linares, en el municipio de Mainero; e infraestructura vial para la capital de Tamaulipas.

También un puente entre las calles Ocho y Nueve, junto con otra estructura proyectada en las inmediaciones del Congreso estatal y una pavimentación paralela; además, la conclusión de la planta potabilizadora vinculada al proyecto de segunda línea del acueducto desde Vicente Guerrero.

El secretario anunció la nueva etapa de Ciudad Judicial y el Centro Tortuguero de Soto la Marina, pero también se retomará el proyecto del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, que solo se inició en el sexenio que concluyó en 2010 y desde entonces quedó abandonado.

Una mala dentro de muchas buenas: se cumplen 25 años del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y otros objetivos de los terroristas. Se recuerda porque el impacto de los hechos fue descomunal, increíble e inhumano.